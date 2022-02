Doña Cuquita revela que Vicente Fernández se le sigue manifestado todos los días: “Se forma una cruz”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La familia de Vicente Fernández se reunió el pasado 17 de febrero para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños número 82 del gran “Charro de Huentitán”, por lo que al finalizar una emotiva ceremonia religiosa su viuda, doña Cuquita Abarca, reveló que el cantante se sigue haciendo presente todos los días.

María del Refugio Abarca reapareció ante los medios de comunicación durante la misa celebrada en memoria de Vicente Fernández en el rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Guadalajara, Jalisco, y fue ahí en donde confesó que a poco más de dos meses del fallecimiento del cantante este se le ha manifestado con frecuencia. Y es que, todos los días se forma una cruz en su cama, lo que ella ha podido interpretar como un mensaje.

“¡Increíble!, pero se forma una cruz en mi cama, con la colcha, con todo, se forma una cruz, pero diario, diario, diario. Yo le digo: ‘no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar'”, confesó.

Y aunque asegura que ha pasado momentos complicados de nostalgia, este día lo celebró a lo grande y decidió enviarle al que fue su esposo por casi 60 años una amorosa felicitación de cumpleaños hasta el cielo.

“Felicidades, aquí estás presente y nunca te irás de aquí”. María del Refugio Abarca

A pesar de que doña Cuquita ha demostrado poseer una admirable entereza, confiesa que sigue viviendo su duelo, y lo más complicado que ha tenido que enfrentar es que extraña su presencia.

“Yo creí que estaba muy bien preparada, creo que sí estoy preparada ¿no? Los dos meses se me han pasado pues con tristezas… normal, esto ya pasó, no tiene remedio, no puedes hacer nada, así de que yo adelante. El sentimiento es el mismo, ese nunca se me va a ir, pero yo siento que él está aquí, para mí él no se va”, dijo ante la cámara del programa ‘Sale el Sol’.

También compartió que la melancolía se hizo presente hace unos días cuando visitó a su hijo Alejandro Fernández en una de sus presentaciones, la cual no tuvo el valor de presenciar y terminó por retirarse.

“No aguanté, yo pensé que sí estaba lista pero no. Quise ver el show, pero le dije: ‘¿Sabes qué? No’. Nada más con verlo a él ensayar y el mariachi le dije: ‘No estoy lista, ya me voy’. Cuando estaba ensayando me puse a llorar, me salí y me vine a mi casa“, confesó.

Y para acabar con las especulaciones, confirmó que fue ella misma quien decidió seguir viviendo en su casa porque no quiere ser aprensiva ni chantajista con sus hijos.

