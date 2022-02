Lindsey Pearlman, la actriz de “General Hospital” reportada como desaparecida desde el domingo, fue encontrada sin vida

La actriz Lindsey Pearlman, reportada como desaparecida la semana pasada, fue encontrada muerta el viernes cerca de Runyon Canyon Park.

Pearlman, que fue vista por última vez el domingo al medio día cerca de North Mariposa Avenue, tuvo papeles en “General Hospital”, “American Housewife” y otros programas, además de muchos comerciales de televisión. Las autoridades habían pedido la ayuda del público para encontrar a la actriz de 43 años, oriunda de la ciudad de Chicago.

LAPD Missing persons unit is seeking the public assistance in locating Lindsey Erin Pearlman. Any information of Lindsey’s whereabouts, please contact the Missing Persons Unit during business hours at 213-996-1800. After business hours or weekends please contact 877-527-3247. pic.twitter.com/sXlD3oQGDP — LAPD Missing Persons Unit (@LAPDMPU) February 17, 2022

“Pearlman no regresó a casa y no se sabe nada de ella desde entonces”, dijo la policía en un comunicado el viernes. “Amigos y familiares temen por su seguridad”.

Por la tarde, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que los oficiales respondieron a una llamada para investigar la aparición de un cuerpo en el área de Franklin Avenue y North Sierra Bonita Avenue. La oficina del forense del condado determinó más tarde que la persona fallecida era Pearlman.

La causa de su muerte y las circunstancias de su desaparición están bajo investigación.

Lindsey Erin Pearlman tuvo papeles en “General Hospital”, “American Housewife”, la versión televisiva de “The Purge” y “Chicago Justice”. También tenía una amplia experiencia en el teatro en el área de Chicago. REST IN PEACE: The body of the 43-year-old actress, Lindsey Erin Pearlman, who had roles in "General Hospital," "American Housewife" and other shows, has been found in Hollywood days after she went missing, police say. https://t.co/8PCqdD9u9W pic.twitter.com/aGZBIKLeWs— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 19, 2022

Cualquier persona que tenga información de este caso puede llamar al número habilitado por LAPD: (213) 996-1800 y (877) 527-3247, o a Crime Stoppers al (800) 222-8477.