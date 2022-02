Los mejores refrigerados de dos puertas verticales de 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando compres un nuevo refrigerador, verás muchos más modelos de puertas francesas que modelos con puertas verticales.

No siempre fue así. Los refrigeradores de dos puertas verticales eran el estilo de refrigerador que los estadounidenses aspiraban a tener. Pero en los resultados de la última encuesta de Consumer Reports, el 64% de los refrigeradores nuevos comprados por miembros de Consumer Reports desde principios de 2020 hasta la primera mitad de 2021 fueron modelos de puertas francesas. Los modelos de dos puertas verticales tienen un porcentaje de elección de solo el 20%. (Los congeladores superiores, los congeladores inferiores y los empotrados representan un 16% del total en combinación).

Aun así, existen buenas razones para considerar comprar un refrigerador de dos puertas verticales, que tiene compartimentos altos y angostos pensados para alimentos frescos y congelados:

Los refrigeradores de dos puertas verticales suelen ser menos caros que los modelos de puertas francesas.

Cada vez más, los refrigeradores de dos puertas verticales tienen muchas de las características de primer nivel que suelen tener los refrigeradores de puertas francesas, como diseños en las puertas.

Las puertas angostas de los refrigeradores de dos puertas verticales son más fáciles de abrir en cocinas con poco espacio.

Suelen costar menos las reparaciones, con un gasto promedio de $209 frente a $250 de los refrigeradores de puertas francesas, según nuestra encuesta de 2021.

“Los refrigeradores de dos puertas verticales permiten poner algunos alimentos frescos y algunos artículos congelados a la altura de los ojos, lo que significa que no tendrás que agacharte tanto como lo harías con un congelador superior o inferior”, dice Larry Ciufo, quien prueba refrigeradores en Consumer Reports. “Pero los compartimentos angostos pueden dificultar el almacenamiento de ciertos artículos, como las cajas de pizza congeladas”.

Para probar cada refrigerador que entra en nuestros laboratorios, lo equipamos con termopares en una cámara de clima controlado y lo monitoreamos durante un mes. Así recopilamos más de 5.4 millones de lecturas de temperatura que identifican puntos calientes y fríos para determinar qué modelos mantendrán los alimentos frescos por más tiempo. También tomamos en cuenta los datos de las encuestas realizadas a miles de miembros de Consumer Reports para analizar la confiabilidad y los niveles de satisfacción de la marca. Todos estos datos, y algunos más, conforman las tablas de clasificación de refrigeradores de Consumer Reports y la puntuación general de cada modelo.

Para obtener más información sobre la compra de un refrigerador, lee nuestra guía gratuita de compra de refrigeradores. Los miembros de Consumer Reports que tengan acceso digital pueden seguir leyendo las calificaciones y reseñas de seis refrigeradores de dos puertas verticales destacados, tanto de 33 como de 36 pulgadas de ancho, por orden de clasificación. Entre ellos están los refrigeradores fabricados por Amana, GE y LG.

Los mejores refrigeradores de dos puertas verticales de 33 pulgadas

Los mejores refrigeradores de dos puertas verticales de 36 pulgadas

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.