Guía de CR para eliminar manchas de alfombras

Mantén tu alfombra en buen estado actuando rápidamente cuando detectes una mancha, ya sea una bebida que alguien derramó, el barro que ha dejado tu perro o cualquier otro tipo de suciedad de las mascotas.

A continuación, nuestra guía para tratar todo tipo de manchas de las alfombras. No te pierdas nuestro cuestionario para ver si conoces las formas correctas de quitar las manchas de la ropa y los muebles de tu casa.

Antes de que uses cualquier producto de limpieza, haz una prueba en una parte pequeña de la alfombra antes de aplicarlo en toda la zona, para asegurarte de que no la decolores. Además, revisa las recomendaciones del fabricante de la alfombra.

Manchas comunes en la alfombra

Vino, jugo o soda

Actúa con rapidez, secando suavemente el líquido con un paño de algodón blanco. Mezcla 4 tazas de agua, 1 cucharada de detergente para platos y 1/4 de taza de vinagre blanco, y aplica con una esponja limpia. Empapa el área con la mezcla, y deja pasar de 5 a 10 minutos para que actúe sobre la mancha. Vuelve a secar, sin frotar, con un paño limpio. Repite estos pasos hasta que la mancha desaparezca.

Sangre

Aplica una pequeña cantidad de agua fría mancha lo más rápidamente posible, y seca con un paño de algodón blanco. Nunca uses agua caliente porque la mancha de sangre se fijará más. Repite hasta que la mancha desaparezca.

Manchas de mascotas en la alfombra

Excremento de tu mascota

Retira las heces y, después, utiliza una espátula o un cuchillo para mantequilla viejo, o un recogedor para levantar cuidadosamente cualquier residuo de la alfombra.

Empapa la zona con un quitamanchas para ropa u otro producto diseñado para manchas de mascotas, y sigue las instrucciones del fabricante. Luego, usa una esponja limpia humedecida con una combinación de agua fría y detergente para ropa para secar la zona.

Orina de mascotas

Seca la orina con un paño de algodón blanco. Rocía la zona con una parte de vinagre blanco y una parte de agua, para neutralizar el ácido úrico. Luego, mezcla una cucharadita de detergente claro, suave y sin lejía (o cloro), en 4 tazas de agua, y aplícalo sobre la mancha.

Aclara con agua y presiona con un paño limpio sobre la zona para que absorba el líquido. Repite estos pasos hasta que la mancha desaparezca.

Manchas de exterior en la alfombra

Césped

Sumerge una toalla blanca limpia en 1 taza de agua fría mezclada con 1/4 de cucharada de detergente para ropa. Seca el área suavemente. Comprueba si la mancha de césped se transfiere de la alfombra a la toalla. Seca y revisa hasta que la mancha desaparezca, cambia de toallas según sea necesario para evitar que se manche la alfombra.

Barro

Deja que el barro se seque completamente o te resultará mucho más difícil de eliminar. Una vez que se haya secado, aspira lentamente sobre la zona en todas las direcciones para recoger el polvo suelto. Empapa un paño de algodón blanco en una taza de agua tibia y 1 cucharadita de detergente para platos, y aplícalo. Después, usa un trapo blanco limpio para secar el área. Repite estos pasos hasta que la mancha desaparezca, cambiando de trapos según sea necesario para evitar que se manche la alfombra.

Pintura

En el caso de una mancha de pintura al agua o de látex, si la mancha todavía está húmeda, seca con un trapo de algodón blanco humedecido con agua tibia. Lo mejor es que uses un paño de algodón blanco para eliminar las manchas y garantizar que no se transfiera el tinte. Repite hasta que la pintura desaparezca. Si la mancha está seca, considera usar un limpiador de alfombras para eliminarla.

Aceite/grasa

Algunas manchas de grasa pueden quitarse con un poco de detergente suave para platos. Aplica una pequeña cantidad con un trapo de algodón blanco, y seca con papel secante. Si eso no elimina la mancha, usa un paño para aplicar una pequeña cantidad de solvente de limpieza en seco (puedes comprarlo en Internet). Aclara y seca con papel secante. Si quedan residuos, espolvorea bicarbonato de sodio sobre la mancha y aspira cuando parezca que el bicarbonato ha absorbido la mancha.

