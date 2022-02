5 maneras de mantener bajos los costos de tu seguro de auto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de una disminución relacionada con el COVID, muchos estadounidenses se enfrentan este año a un aumento de las tarifas de los seguros de automóvil. Pero hay medidas que puedes tomar para mantener bajos tus propios costos.

En 2020, las primas bajaron un promedio del 4% debido a que la pandemia de COVID-19 mantuvo a muchos estadounidenses en casa. Pero en 2021, los conductores volvieron a las carreteras, lo que elevó las primas un 3% hasta un promedio de $1,529, según un nuevo estudio de The Zebra, un sitio web de comparación de seguros.

Desde 2011, las primas anuales promedio aumentaron un 28%.

El monto que realmente pagas está estrechamente relacionado con una amplia gama de factores, como tu estado y ciudad, de acuerdo con el estudio. Aunque en muchas regiones las primas bajaron el año pasado, la tasa promedio aumentó considerablemente en varios estados.

La investigación reciente de Consumer Reports también determinó que algunas aseguradoras de autos basan tus cotizaciones en tu nivel de educación y puesto de trabajo, lo que puede implicar costos más altos para aquellos con un nivel menor de educación o un trabajo menos prestigioso.

Además, las aseguradoras analizan la creciente cantidad de datos sobre ti a partir de dispositivos que les transmiten información sobre tus hábitos de conducción, dice Nicole Beck, directora de comunicaciones de The Zebra y experta en seguros.

Para algunas personas, eso podría reducir sus tarifas, en particular si conducen con cuidado. Pero aquellos que habitualmente conducen rápido o frenan con fuerza podrían terminar pagando más.

El estudio de The Zebra analizó más de 83 millones de tarifas de seguros de automóviles de todos los códigos postales de los Estados Unidos entre septiembre y diciembre de 2021. Las tarifas se basaron en las primas de un conductor masculino soltero de 30 años con un buen historial de manejo.

“Los datos muestran que hay mucho que puedes hacer para minimizar los costos de las primas, si comprendes cómo se calculan tus tarifas”, dice Beck.

Una divergencia en las tarifas

Además de todos los factores enumerados anteriormente, tus tarifas se pueden ver afectadas por eventos climáticos (como incendios forestales y huracanes), índices de criminalidad locales y el porcentaje de conductores sin seguro.

Es por eso que existen grandes divergencias en lo que realmente pagan los estadounidenses.

Por ejemplo, el año pasado las primas aumentaron en 37 estados y Washington D.C. Los aumentos más elevados se produjeron en Luisiana (un 42% más), Rhode Island (12.4%) y Wisconsin (11.1%). El aumento de los costos de Luisiana se debió en gran medida a las reclamaciones por huracanes y otros eventos relacionados con el clima.

Por el contrario, las tarifas bajaron en 13 estados. Las disminuciones más pronunciadas se produjeron en Minnesota (-6.3%), Alaska (-8.9%) y Maryland (-9.2%).

Luisiana se clasificó como el estado más costoso en cuanto a coberturas en 2021, con una prima promedio de $3,265, seguido de Michigan ($2,638) y Florida ($2,424). El seguro en Ohio fue el menos costoso, con una prima promedio de $925.

Tus finanzas personales, incluyendo tu trabajo y calificación crediticia, también pueden tener una gran influencia en los costos de tu cobertura, junto con tu historial de manejo. Debido a que cada vez más estadounidenses se distraen con los teléfonos y otros dispositivos, las aseguradoras están penalizando a los conductores a quienes se descubre enviando mensajes de texto o usando un teléfono al volante.

El tipo de automóvil que conduces y su antigüedad son factores adicionales. Los seguros de los modelos costosos generalmente serán más elevados. Los vehículos híbridos o eléctricos tienden a aumentar las primas debido al costo de las reparaciones o reemplazos.

El costos de las reparaciones significa que la nueva tecnología de seguridad, como la advertencia de cambio de carril y el frenado automático de emergencia, pueden no generar descuentos significativos en las primas. (Obtén más información sobre los costos ocultos de las características de seguridad de los automóviles).

“Los repuestos de los vidrios de los vehículos que alguna vez estuvieron por debajo de un deducible ahora superan los deducibles”, dice Jon Cardi, vicepresidente de ventas y apoyo de clientes estratégicos de Safelite Solutions, una empresa de procesamiento de reclamos de seguros, en un correo electrónico.

Control de tus gastos

A pesar del aumento del costo de la cobertura, muchas personas tienden a quedarse con su aseguradora actual en lugar de buscar una mejor oferta.

Como determinó una encuesta de Consumer Reports de 2019, el 54% de nuestros miembros habían permanecido con su empresa actual durante 15 años o más. Sin embargo, es fundamental comparar las tarifas anualmente.

Sigue estas pautas para obtener una mejor oferta:

1. Haz compras de manera estratégica. Comienza por contactar aseguradoras de suscripción directa, las que cuentan con sus propios agentes y ofrecen precios competitivos, como Amica y USAA. Luego, acude a un agente independiente para ver si puedes encontrar una mejor tarifa a través de una compañía de seguros diferente.

2. Elige una aseguradora mejor valorada. Una prima baja no es el único factor clave; también querrás una aseguradora que ofrezca liquidaciones de reclamos justas y rápidas, buen servicio al cliente, y ayuda y asesoramiento. Puedes ver comparaciones de los operadores con respecto a estas medidas en nuestras calificaciones de seguros de automóvil.

3. No escatimes en cobertura esencial. Asegúrate de tener suficiente cobertura de responsabilidad civil, que pague por los daños físicos y materiales que puedas causarle a otra persona en un accidente. Obtén más del mínimo legal incluso si no tienes muchos bienes que proteger. Según tu estado, una parte de tu salario podría ser embargado en un juicio en tu contra.

Puedes obtener más detalles sobre esta y otras coberturas a tener en cuenta en nuestra guía de compra de seguros de coche.

4. Busca opciones de reducción de costos. Elegir un deducible integral y por colisión de $1,000 en lugar de $500 puede reducir tus costos en un 15%, según The Zebra. Si tu coche es más antiguo, considera la posibilidad de cancelar tu cobertura de colisión e integral por completo, ya que podrías terminar pagando más de lo que recibirías en costos de reparación o reemplazo.

5. Debes ser un conductor cuidadoso. Las infracciones de tránsito o las reclamaciones pueden hacer que tus tarifas suban considerablemente. Enviar mensajes de texto o usar un teléfono celular mientras conduces puede aumentar tu prima en más del 20%, según estudios previos de The Zebra, y una citación por un accidente con culpa o por conducción imprudente podría ocasionar aumentos más pronunciados de la tarifa.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.