Ángela Aguilar explica por qué nadie la puede tocar antes de cada show

Cada artista tiene su rito particular antes de salir al escenario para dar un buen desempeño ante el público, y Ángela Aguilar he revelado cuál es el suyo: que nadie la toque desde minutos antes de que comience su show.

La joven cantante reveló en el programa de radio “Todo para la mujer” que desde que comienza el día de su presentación se enfoca en que todo salga a la perfección: “Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada, de estar muy enfocada en lo que voy a hacer. Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes del show para poder estar súper bien vocalmente”.

Ángela gusta de ocupar un espacio en el que se concentre bien durante los minutos previos al concierto: “Normalmente me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí. Literalmente me enfoco. Llega a un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, que digo ‘ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar’. Empiezo a calentar la voz, empiezo a modular la voz, empiezo a concentrarme, meditar, me concentro mucho en mi respiración y me visualizo en cómo quiero terminar el concierto. Ahí sí nadie me puede tocar, no importa que la pestaña esté chueca o que el lipstick se me haya corrido“.

Con todos esos datos, es fácil prever que Ángela Aguilar llevará a cabo ese ritual antes de salir al escenario en la próxima entrega del Premio Lo Nuestro, que se llevará a cabo el jueves 24 de febrero. La artista está nominada en siete categorías: Artista Premio Lo Nuestro del Año; Canción del Año; Álbum del Año; Artista Revelación Femenino; Artista del Año -Regional Mexicano Femenino-; Canción del Año – Regional Mexicano, y Álbum del Año – Regional Mexicano.

