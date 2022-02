Génesis Suero: La ‘Pimpumpam’ de ‘Nuestra Belleza Latina’ se une a ‘En Casa con Telemundo’

Exclusiva

La conocimos por su desparpajo, alegría y personalidad en ‘Nuestra Belleza Latina’ y antes que lo veas, aquí te revelamos en exclusiva que Génesis Suero, la ‘Pimpumpam’ que llegó a la final del reality de Univision, se une a ‘En Casa con Telemundo’.

Este martes, a la 2/1 PM Centro te encontrarás con que sus conductores Ana Jurka y Carlos Adyan, te contarán que tienen una noticia para darte, ¿cuál es? Que se quedaron con la chica con más sazón que dio la temporada 2021 de ‘Nuestra Belleza Latina’.

Aunque no lo han hecho oficial, ni nos lo han confirmado, nosotros sí te podemos contar que Génesis será, desde hoy, la nueva reportera de ‘En Casa con Telemundo’. Desde New York presentará historias, hará entrevistas y hará sonar en ‘Pimpumpam’ en la cadena de la competencia que la hizo conocida.

En el día de ayer, Génesis compartió dos historias, una preocupante, que fue la internación de su madre, quien, como sabemos, ha pasado por momentos muy difíciles que la ha llevado a caer en depresión en varias oportunidades. La señora se encuentra estable y por eso la querida dominicana pasó a dar la otra noticia.

La buena que prometió que la compartiría hoy, y por ellos estaba rumbo a Miami. Muchos pensaron que se trataba de una participación especial este jueves en ‘Premio Lo Nuestro’, recordemos que después de llegar a la final de ‘NBL’, la vimos participando de Teletón USA.

Pero no, aunque pudimos saber que sí la habían llamado para invitarla, Génesis ya había cerrado contrato con Telemundo que será su nueva casa, específicamente en el show de dos horas de la tarde.

Hace unos meses entrevistamos a Génesis, cuando recién conocía, sin saber aún en carne propia lo que era, las mieles del éxito y de ser reconocida y apoyada por el público y esto nos decía:

“Soy inmigrante, llegué a este país casi hace 17 años, a la edad de 13 años con mi papá y no fue muy fácil, no fue nada fácil establecernos en este país. Hubo un tiempo en donde yo no tenía que vivir, mi mamá se tuvo que quedar en la República Dominicana, porque era divorciada, estuvo en depresión por muchos años, hubo una parte que yo no la vi por 8 años, fue muy doloroso. Yo me salí de la universidad para poder ayudar a mi mamá, trabajé en supermercados, en restaurantes y en diferentes cosas, y por esas cosas, por mi historia, yo sabía que podía conectar con la gente.

El inmigrante que emigra a cualquier país, no solamente a Estados Unidos, deja muchos sueños en su país… Yo quiero ser esa voz para esa persona que vende ollas, que trabaja en fábricas, que trabaja en supermercados, digan: ‘Génesis pasó por lo mismo, Génesis tuvo adversidades en su vida y hoy se encuentra en una plataforma tan grande que es ‘Nuestra Belleza Latina’, a través del canal hispano número 1 que hay en los Estados Unidos, que es Univision, usando su voz para inspirarnos a nosotros, que nosotros sí podemos hacer lo que nosotros queremos, que somos los únicos que nos podemos detener’… Así que ese era mi mensaje”.

Desde hoy podrá seguir cumpliendo la misión que se propuso, pero desde la pantalla de Telemundo.

REVIVE AQUÍ AQUELLA ENTREVISTA CON GÉNESIS SUERO:

