Toni Costa confirma su relación con Evelyn Beltrán: “Estoy feliz”

Toni Costa no puede esconder su felicidad. Después de que el programa Chisme No Like, presentado por Javier Ceriani y Elisa Beristain, asegurara que el bailarín mantenía una relación amorosa con Evelyn Beltrán, el español finalmente lo ha reconocido.

En declaraciones exclusivas, el ex de Adamari López confirmó que su corazón “lleva un tiempo ocupado” y que está feliz de iniciar una nueva relación sentimental.

“Lleva ya un tiempo ocupado, estoy muy bien, muy tranquilo y feliz, sobretodo, feliz”, declaró Toni Costa tras participar en una sesión de baile en un centro de fitness de Miami, en Florida.

UN SECRETO A VOCES

Aunque ninguno de los dos publicó fotografías juntos el día de San Valentín, los rumores prácticamente se confirmaban por sí solos ya que cada uno publicó una imagen en el mismo lugar y a la mima hora, evidenciando de que estaban juntos en esa fecha tan señalada para las parejas.

“¿No se me nota en la sonrisa que tengo? Todo muy bien. Es importante que el amor prevalezca, que lo que tenga que ser será, pero yo estoy muy feliz, muy tranquilo, y estamos muy a gusto. Poco más te puedo decir”, comentaba él. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán 👑 (@evelynbeltranoficial)

A pesar de todo, Toni Costa asegura que la relación con su ex, Adamari López, sigue igual de bien que siempre. “Con ella todo va a ser todo fantástico. Yo la voy a querer siempre porque es la mamá de mi hija. Tenemos buen cariño, tenemos buena conexión y como somos un equipo con Alaïa, así tiene que ser”, dijo.