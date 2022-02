Canciller mexicano Marcelo Ebrard dice que asesinatos de periodistas pudieron haber sido cometidos con armas procedentes de EE.UU.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, envió este miércoles una carta al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la que dijo que los asesinatos de periodistas podrían haber sido realizados con armas procedentes de Estados Unidos.

“México y Estados Unidos cuentan con el mecanismo de diálogo y cooperación en materia de seguridad, conocido como Entendimiento Bicentenario, en el que avanzamos en diversos temas de interés como el tráfico ilícito de armas de fuego que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México y que, presumiblemente, también fueron utilizadas contra periodistas”, expresó Ebrard.

Les comparto comunicación que estoy enviando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, en estos momentos : pic.twitter.com/kouufDhj2b— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 24, 2022