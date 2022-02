Carlos Tévez desmintió supuesto intento de robo: “Entro al barrio como a mi casa” [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El futbolista argentino Carlos Tévez desmintió este miércoles los rumores que circularon en medios de comunicación, y que aseguraban que en horas de la madrugada fue víctima de un intento de robo cuando llegaba a su residencia.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el exdelantero del Boca Juniors aseguró que no fue víctima del intento de robo, y que ni siquiera usa seguridad privada cuando va de visita a su barrio a jugar fútbol.

“Es difícil hablar cuando se dicen muchas cosas, pero veo que hay gente preocupada por lo que se está hablando y me mandan mensajes, por eso me parece importante decir que es todo mentira, que yo no me manejo con seguridad. Fuerte Apache es mi barrio, mi casa, y se están hablando cosas que no son así”, manifestó.

La falsa noticia se conoció luego que se viralizara un video de un tiroteo en el que falleció una persona en la barriada donde nació Tévez, y se indicó que la situación se generó durante un intento de robo al futbolista.

“Sobre el video que están pasando yo no tengo nada que ver. Hay un muerto y una familia que está sufriendo, pero yo estoy bien, mi familia está bien y yo a mi barrio lo cuido y lo protejo de todas las boludeces que se hablan”, dijo.

Además, dejo claro que se siente seguro cada vez que visita su vivienda y a sus amigos del barrio.

“Esto quiero aclararlo porque la familia se preocupa y yo voy siempre a mi barrio a jugar al fútbol con mis amigos y hermanos, y entro al barrio como si fuese mi casa. La verdad siempre fue igual”, enfatizó Tévez.

