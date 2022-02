No nos dejemos utilizar por quienes apoyan falsedades.

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ted Cruz, uno de los legisladores que innumerables veces se ha mostrado contra la comunidad mexicana en Estados Unidos, además de apoyar a Donald Trump, enemigo público número uno de los mexicanos, ahora se pone el sombrero de #TodosSomosLoret. Con ello, el republicano de Texas asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó una conferencia para intimidar al “reconocido periodista”.

Cruz, uno de los senadores de ultraderecha que participó incisivamente en desmantelar el seguro médico Obamacare, que hubiera beneficiado a la mayoría de la población estadounidense, terminó apoyando a Trump y su muro por conveniencia, aunque el exmandatario en su momento sólo se refiriera a él como el “mentiroso Ted”; bueno, pues ahora ese “mentiroso Ted” dice que lo que pasa en México con los medios informativos y los periodistas “afecta” la seguridad de Estados Unidos.

El legislador de Texas, quien el año pasado pareció no importarle que millones de texanos sufrieran de frío, escasez de agua y de comida durante uno de los inviernos más devastadores que se han vivido en dicho estado, fue videograbado viajando a Cancún, mientras él decía a sus electores que no salieran de casa. No obstante, ahora dice estar “preocupado” por el supuesto colapso de la sociedad civil en México.

El senador, quien apoya grupos de extrema derecha, también ha sido objeto de burla por parte de la prensa local de su estado, ya que en por lo menos una ocasión ha viajado a la frontera a media noche, donde afirmó que había visto traficantes de personas y “miles” de migrantes cruzando el Río Bravo, con la clara intención de llegar a Estados Unidos para “votar” por Biden, en la temporada electoral de 2020.

Además, en ese viaje, el senador afirmó que desde donde se encontraba en la orilla del Río Bravo pudo ser testigo de cómo miembros de cárteles y traficantes de personas se burlaban de los estadounidenses y de la Patrulla Fronteriza, argumentando que en la administración Biden podrán llegar a trabajar al país.



Ese fue un ridículo y absurdo montaje que sólo sus más fieles seguidores habrán creído, pero la inmensa mayoría del pueblo estadounidense rechazó y repudió, incluso con memes. ¿Será por eso que ahora Ted Cruz dice apoyar a Carlos Loret de Mola, el señor de los montajes televisivos que nada tienen que ver con el periodismo, pero de quién pudo haber aprendido el ABC de la mentira informativa?

Este mismo senador, que para la comunidad mexicana —dentro y fuera de la frontera— ha significado un verdadero enemigo, ahora dice le “preocupa” lo que pasa en México y el supuesto autoritarismo del presidente al pedir que investiguen a un periodista.

Detrás de esos ataques no podemos ignorar la influencia del dueño del Grupo Reforma, Alejandro Junco De la Vega González, quien se fue a vivir a Texas durante un tiempo, en 2008, debido a la violencia que se vivía en Monterey, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Cruz ha revelado que Junco le ha llevado en su avión privado a Zihuatanejo en dos ocasiones. Y la vez que el senador fue visto escapando del frío en Texas para reunirse con su familia en Cancún, ese viaje fue patrocinado también por Junco. No es casualidad que las declaraciones del senador aparecieron en el diario Reforma en primera plana.

De todo lo mencionado, una de las peores posturas de Cruz fue cuando respaldó a la pareja y organización extremista Tea Party, que mostró su beneplácito por el tiroteo el 3 de agosto de 2019 contra la población latina-mexicana. En esa masacre fueron asesinadas 23 personas, la mayoría mexicanos o mexicoamericanos en una tienda Walmart.



El problema de todo esto ya no es Ted Cruz, pues él puede mentir a su pueblo todo lo que quiera, ya que vive en Estados Unidos, donde muchas personas sin hogar incluso tienen teléfono celular; mientras tanto, en México la pobreza en muchas zonas todavía parece surreal, donde algunos vecindarios no tienen drenaje, ni electricidad, ni agua potable. Y pensar que ese grupo, al que pertenece el dueño de Reforma, quiere recuperar la presidencia a costa de lo que sea.

Las personas que apoyan al grupo #TodosSomosLoret no se dan cuenta de que están siendo utilizadas para que ese grupo que generó tanta pobreza y desigualdad en el pasado regrese a la presidencia de México. Además, sin quererlo, apoyan a Cruz, el legislador que aplaude a los grupos extremistas que tanto dolor han generado a los mexicanos en EEUU.

Ese es el problema, que defienden lo que fue un sistema autoritario, sin que en la mayoría de los casos se vean beneficiados. Porque con el sistema de sexenios pasados, solo algunos —los más ricos y los más cercanos al poder político-económico—, eran los que se beneficiaban; el resto de los mexicanos ha tenido que luchar por su propia cuenta, en una sociedad donde el egoísmo y la corrupción prevalecían —y prevalecen—, y donde los servicios como la salud y la educación seguían erosionándose. La situación llegó a ser tan grave, que si no se tenía para pagar una universidad privada de renombre, sin importar el título, se iba a parar a una mayoría de egresados que, con todo y profesión, terminaban por ser taxistas, vendedores ambulantes o tenían que dedicarse a otra cosa con el lucro por delante; de lo contrario, sería imposible sobrevivir.

Ah, pero la migración sería una opción… sin embargo, gracias a funcionarios como Ted Cruz, el cruce de la frontera se ha convertido en una alternativa mortal. Y si acaso los migrantes logran cruzar, los republicanos, partido al que pertenece Cruz, se han encargado de hacer la vida imposible a los inmigrantes en Estados Unidos y de evitar que los 11 millones de indocumentados salgan de las sombras; con lo que las empresas, y el sistema mismo, los siguen explotando y, finalmente, los separan de su familia en caso de ser deportados.

Si se cree que lo que dice o hace Ted Cruz es para nuestro beneficio es un error. Sin embargo, hay políticos capaces de decir cualquier cosa, con tal de seguir apoyando a esas mafias de poder que los patrocinan. De igual forma, creo que deberíamos de cuestionar todo lo que apoye este individuo y a los mexicanos que dicen tomar en serio las palabras de los funcionarios estadounidenses.

Necesitamos reflexionar. Esto no es un tema de ideologías o partidismos, es por el bien de la nación y de los mexicanos mismos. Todavía hay mucho por hacer, principalmente en temas de violencia y corrupción, pero regresar con los mismos que iniciaron todo ese dolor y desigualdad de la que la sociedad mexicana no ha podido salir, no es la solución.

Lo importante es involucrarse en la vida política, pues si algo nos ha enseñado este sexenio es que la democracia no es votar cada seis años y esperar; la democracia es participar, ayudar, compartir, luchar para una mejor sociedad.

No nos dejemos utilizar por quienes apoyan falsedades.

Agustín Durán es inmigrante y actualmente se desempeña como editor de La Opinión en Los Ángeles.