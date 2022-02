‘No queremos un programa que promueve el espionaje’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un grupo de activistas, que incluyó educadores, estudiantes y representantes de organizaciones, pidió esta semana al Ayuntamiento de Los Ángeles rechazar una propuesta cuya inversión es de $250,000 y que pretende prevenir la violencia extremista en la ciudad.



Indican que si es aprobada, la subvención “Targeted Violence and Terrorism Prevention” (TVTP) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fundaría un programa llamado Providing Alternatives to Hinder Extremism (PATHE), el cual se encargaría de crear un grupo de 500 personas, miembros de la comunidad—incluyendo educadores, trabajadores sociales, terapistas y clérigos—para vigilar a jóvenes con perfiles raciales.



La subvención iría dirigida al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).



Los activistas dijeron el lunes en conferencia de prensa que una iniciativa similar, pero con diferente nombre, ya había sido rechazada en el 2018 y no hay razón para que vuelva a ser presentada.



Agrega que algunos ejemplos para reportar consisten en que si el estudiante está extremadamente involucrado en su cultura, si está enojado o si tiene ciertos comportamientos, supuestamente van en camino hacia el terrorismo.



Alyn, una estudiante de la preparatoria Roosevelt en Boyle Heights, dijo temer que esta subvención continuará criminalizando a los estudiantes de color.



Indicó que en su caso en específico teme que ya no pueda expresarse libremente con su club Movimiento Estudiantil Chicanos de Aztlán (MECHA) el cual les ha enseñado a cuestionar lo que no les gusta o no entienden.



“También mis maestros siempre me han enseñado que leer libros de personas de color siempre ha sido una forma de empoderamiento. Y entonces simplemente no podré aprender esto nunca más”, dijo Alyn quien pidió no revelar su apellido.



La estudiante dijo que aunque la iniciativa tendrá un nombre llamativo, al final de cuentas va a funcionar de la misma manera, interrogando a los estudiantes en su forma de hablar, expresarse y hasta de vestir. “Seguirá siendo así a menos que rechacemos, digamos que no”, dijo Alyn.

Nadia Kahn protestó en contra de vigilar a los jóvenes (Jacqueline García/La Opinión)

Utilicen el dinero de una mejor manera

Khan dijo que por años han estado demandando que en lugar de dar dinero a la policía, esos recursos se usen para brindar más consejeros y enfermeros, que haya menos estudiantes en los salones de clases, entre otros requisitos.



“Hay mucha evidencia que demuestra que cuando hay más maestros se puede brindar más atención y más apoyo a los estudiantes”, dijo Khan. “Eso tiene muy buen efecto en la comunidad para ayudar a bajar la violencia. Queremos más dinero en este apoyo. En vez de invertir en la policía debemos invertir en la salud de los estudiantes”.



El DHS indica que el programa de subvenciones proporciona fondos para gobiernos estatales, locales y organizaciones sin fines de lucro e instituciones de educación superior con fondos para establecer o mejorar las capacidades para prevenir la violencia y el terrorismo.



Aunque las organizaciones terroristas extranjeras siguen siendo una prioridad central de los esfuerzos antiterroristas, el DHS indica que hay una amenaza creciente de terrorismo doméstico y de violencia selectiva.



Agrena que la subvención pretende abordar y prevenir los ataques masivos que han atacado en lugares de culto, escuelas, lugares de trabajo, festivales y espacios comerciales.



Los activistas temen el resultado que esta iniciativa pudiera tener en la comunidad de color. Indicaron que aunque el LAPD asegura que no se enfocará en ninguna comunidad en específico, un manual de entrenamiento enlista algunas señales de riesgo como “ser apasionado de Somalia” y tener “fe absoluta en la mezquita”.



Además, indicaron que el LAPD está nombrando a un agente que dirigió la vigilancia de las protestas durante los levantamientos de George Floyd para dirigir el programa PATHE.



Aún no hay fecha exacta, pero se espera que la subvención sea puesta a votación en el Ayuntamiento en los próximos días.



La Opinión intentó obtener reacciones de concejales latinos pero al cierre de edición no hubo respuesta.