Pepe Aguilar alista libro autobiográfico y confiesa que será muy controversial

El cantante mexico-estadounidense Pepe Aguilar dio a conocer que está escribiendo sus memorias, aunque consideró que de publicarlas podría afectar a otras personas, por lo que analiza la idea de darlas a conocer.

Durante una entrevista con el programa “Hoy”, matutino de Televisa, comentó: “yo creo que no se la van a acabar cuando salga ese libro autobiográfico, nada más que yo tengo que estar retirado porque si no, después de salir ese libro a lo mejor no me dan chance de cantar”.

Reveló que está trabajando en dos proyectos de la Dinastía Aguilar: uno sería una bioserie de su padre, la cual estaría detenida porque es muy costosa y el otro trabajo sería su libro, aunque no quiso revelar mucho al respecto, porque considera que el contenido podría provocar reacciones en algunas personas.

“No quiero quemar a ningún colega obviamente, no voy a hablar mal de nadie, pero sí cosas muy interesantes que me sé, entonces… no, no te creas que no pueda yo cantar, pero sí van a ser controversiales, y me gusta la controversia, como ustedes saben, siempre me ha gustado, no en el sentido de los chismes, sino decir la verdad”. PEPE AGUILAR

Con relación al proyecto donde relatará la vida de su padre, Don Antonio Aguilar, el cantante manifestó que tiene un gran problema para realizarla. “Una de las historias con más contenido de bioseries todas las que han salido, la verdad, porque antes de repente uno se estaba esperando a que te hable esta compañía o esta televisora, y lo voy a hacer yo, y se acabó, nada más que es una serie bastante cara, que por favor ocupo de quien le quiera entrar con la lana”.

Pepe no quiso dejar pasar el momento para demostrarle su apoyo a Christian Nodal, ante el escándalo que se ha armado por su truene con Belinda.

“Por supuesto que lo conozco, lo llevé a mi primera gira de ‘Jaripeo sin Fronteras’, a toda la gira, un buen muchacho, mis respetos para el éxito que tiene ¡wow!, y lo voy a ver ahora en Miami, yo creo que ahí me platicará. Yo creo que a todos los que componemos nos tendrían que agarrar a trancazos de vez en cuando, ponernos el cuerno cada seis meses para componer unas buenas canciones”. PEPE AGUILAR

