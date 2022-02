Agenda de fin de semana: diversión para todos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dos noches reguetón

Bad Bunny, el fenómeno internacional del reguetón, ya casi tiene un pie en Los Angeles. Traerá su Último tour del mundo dos noches a la ciudad; se presentará en uno de los locales con más tradición, el Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). El intérprete de “Yonaguni” y “YHLQMDLG” retoma los escenarios luego de una large pausa debido a la pandemia. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $197. Informes thelaforum.com.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Foto: Getty Images

Espectáculo de basquetbol

El equipo de basquetbol de exhibición Halem Globetrotters estará en el sur de California para presentar un espectáculo y mostrar su maestría en este deporte. Se trata de un show combina atletismo, teatro y comedia. El equipo, originario de Chicago, actuará el sábado en la arena Toyota (4000 Ontario Center, Ontario) a las 2 pm; y el domingo en la arena Crypto (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) a la 1 pm. Boletos desde $20. Informes toyota-arena.com y cryptoarena.com.

Foto: Archivo

Música para bailar

El Grupo Niche es una de las instituciones musicales con más tradición en Colombia, y regresa a Los Angeles luego de una ausencia de dos años debido a la pandemia. Interpretarán sus temas más conocidos, como “Una aventura” y “Algo que se quede” en The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles). Viernes 9 pm. Solo mayores de 21 años. Boletos desde $40. Informes ticketon.com.

Foto: Archivo

Lectura de libro

El exjugador de la NFL, autor y ganador de un Oscar, Matthew A. Cherry, asistirá al Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) para firmar su libro infantil, “Hair Love”, en el que una niña negra aprende a querer y a cuidar su cabello rizado tal como es. Sábado 12 pm. Boletos $25. Informes academymuseum.org.

Foto: Cortesía

Clase de arte

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) ofrecerá la Family Art Class: Animals in Art, que celebra el Año Nuevo Chino, que en esta ocasión está dedicado al Tigre. Con la exhibición Circle of Animals/Zodiac Heads de Ai Weiwei como inspiración, los participantes crearán un collage y una obra en aceite pastel de este poderoso animal. La clase será virtual. Se enviará el link de Zoom y la lista de los materiales de arte necesarios antes de la clase. Cada participante es responsable de traer sus materiales para la clase. Mayores de 6 años. Sábado 10 a 12 pm. Inscripción $20 a $25. Informes lacma.org.

Rock setentero

Tierra y Malo son dos de las bandas chicanas más longevas y respetadas de la industria. Siguen vigentes luego de casi cinco décadas después de fundadas. Ambas, originarias de California, interpretan música que fusiona rock, R&B, jazz, blues y ritmos latinos. Actuarán juntas en The Canyon (5060 E. N. Montclair Plaza Ln., Montclair). Sábado 8 pm. Boletos $36 a $78. Informes wheremusicmeetsthesoul.com.

Foto: Archivo

Exhibición de fotos

In Focus: Writing for the Camera, es una exhibición que presenta el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) y que presenta a diez artistas que exploran la profunda conexión entre la escritura y la fotografía. Incluye trabajos que se realizaron desde los setentas y muestran los acercamientos imaginativos y conceptuales a la práctica de combinar obras escritas e imágenes fotográficas durante los últimos 50 años. Con fotos de la colección permanente del museo y con préstamos. Termina el 29 de mayo. Entrada gratuita. Abierto de martes a domingo 10 am a 5:30 pm. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Princesas de Disney

Por primera vez, la música de las celebradas princesas de Disney se escuchará en un concierto en el que cuatro intérpretes de Broadway interpretan canciones acompañadas de animación e historias de los cuentos. El Disney Princess–The Concert!, que tendrá lugar en el Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim), incluye a las cantantes Susan Egan, Arielle Jacobs, Anneliese van der Pol y Syndee Winters. Recomendable para audiencias de 6 años en adelante, aunque pueden asistir personas de todas las edades. Domingo 3 y 7:30 pm. Boleto $55 a $90. Informes citynationalgroveofanaheim.com.

Foto: Disney

Clásico reinventado

Con la ayuda de las violinistas Sandy Cameron y Lucia Micarelli, y la Delirium Musicum Chamber Orchestra, el compositor Marco Beltrami –conocido por las bandas sonoras que hizo para los filmes The Hurt Locker y A Quiet Place– presentará Bach by Beltrami en The Soraya (18111 Nordhoff St., Los Angeles), un concierto que deconstruye y reimagina los trabajos más venerados de Bach. De esta forma, Beltrami desafía la advertencia que le hizo su maestro de música cuando era pequeño, de no meterse con el venerado Bach. Jueves 3 de marzo 8 pm. Boletos $41 a $94. Informes thesoraya.org.