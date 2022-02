Hershey’s lanza a la venta un chocolate edición limitada en homenaje a mujeres y niñas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con el fin de celebrar el papel central que desempeñan las mujeres y las niñas en nuestras vidas, Hershey’s lanza a la venta SHE, un chocolate con leche que busca representar parte de la historia de la mujer en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con la compañía, esta chocolate es un colorido recordatorio para celebrar el impacto que SHE tiene en nuestras hijas, madres, hermanas, tías, amigas, vecinas, mentoras, entrenadoras y compañeras de trabajo.

Estas barras de chocolate, también conocidas como Celebrate SHE son edición limitada, pero desde ahora están disponibles en todo el país, hasta agotar existencias.

“Estamos rodeados de mujeres y niñas que nos inspiran todos los días. Crear este cambio simple, pero poderoso y colorido en nuestra icónica barra de chocolate con leche sirve como un recordatorio de lo importantes que son en nuestras vidas”, dijo Verónica Villaseñor, vicepresidenta de Hershey.

La ejecutiva de la compañía invitó a los consumidores a que compartan una barra de Hershey’s y celebre a todas las mujeres y niñas de Estados Unidos a través de un gesto simple y dulce.

Para continuar con Celebrate SHE, Hershey’s se asocia con Girls on the Run, organización sin fines de lucro cuya misión se centra en apoyar, empoderar e inspirar a las niñas para que desarrollen su potencial ilimitado. Como parte de la asociación, Hershey’s está donando $150,000 dólares a la organización.

“Durante más de 25 años, Girls on the Run ha inspirado a niñas y mujeres a tener confianza y resiliencia mientras encuentran fortaleza en la conexión entre sí”, dijo Elizabeth Kunz , directora ejecutiva de Girls on the Run. “¡Estamos orgullosos de asociarnos con la campaña Celebrate SHE de Hershey para arrojar luz sobre todas las increíbles SHE en nuestras vidas!”.

La famosa marca de chocolates, se encuentra en el listado de empresas Fortune 500 dirigidas por mujeres. La compañía dijo sentirse comprometida con la igualdad salarial, el desarrollo profesional y el apoyo a organizaciones sin fines de lucro, entre otras iniciativas para apoyar a las mujeres.

