Los CDC van a modificar las reglas de uso de mascarillas contra Covid

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Se espera que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aflojen sus pautas sobre cuándo y dónde los estadounidenses deben usar mascarillas para evitar la propagación del coronavirus, lo que permitirá que la mayoría de las personas estén sin ellas en espacios públicos interiores, según dos funcionarios federales familiarizados con el asunto.

The Associated Press, que fue la primera en informar sobre el cambio, dijo que se esperaba que la nueva política se anunciara el viernes. Los dos funcionarios que hablaron con The New York Times no confirmaron cuándo cambiarán esas normas.

Según las pautas actuales, los CDC recomiendan que cualquier persona que viva en áreas con transmisión sustancial o alta de Covid, según lo definido por el recuento de casos, debe usar mascarillas en espacios públicos interiores como gimnasios, cines y lugares de culto.

Eso significa que las personas que viven en el 95 % de los condados de Estados Unidos deben seguir usando mascarillas en interiores aún cuando el país está registrando un promedio de alrededor de 76,000 casos nuevos por día, una disminución de aproximadamente el 66 % desde hace dos semanas.

Cómo será el posible cambio de normas de mascarillas

Se espera que las próximas recomendaciones dependan de métricas recientemente definidas para determinar si las personas en un área geográfica particular tienen un alto riesgo de contraer el coronavirus.

Pondrán menos énfasis en el recuento de casos y darán más peso a las hospitalizaciones como una medida clave de riesgo, según un funcionario federal que está familiarizado con los planes pero que no estaba autorizado a hablar sobre ellos.

Es probable que las nuevas pautas tengan en cuenta la capacidad de los hospitales en un área local como un indicador importante del nivel de riesgo.

Con la disminución de las hospitalizaciones en todo el país, eso puede permitir que la gran mayoría de los estadounidenses se quiten las mascarillas. Alrededor de 60,000 personas están hospitalizadas con Covid en todo el país, pero esas cifras se han reducido en un 44 % en las últimas dos semanas.

La mayoría de los estados ya han suavizado las reglas para el uso de mascarillas. Otros están a punto de poner fin a los mandatos de mascarillas para interiores en las próximas semanas. Pero una recomendación oficial de los C.D.C. puede tener cierta influencia en los distritos que han sido más cautelosos.

Muchas empresas han pasado a exigir solo prueba de vacunación y no el uso de mascarillas en espacios interiores públicos.

Pero actualmente se requieren mascarillas en todo el transporte público, incluidos los aviones. Se espera que esas reglas expiren el 18 de marzo, pero un sindicato de asistentes de vuelo está instando a la administración de Biden a extender el requisito hasta que más personas estén vacunadas.

El año pasado, los CDC fueron duramente criticados por levantar las restricciones de mascarillas demasiado pronto, solo para que los casos causados por la variante Delta del coronavirus aumentaran en todo el país. Esta vez, sin embargo, muchos expertos en salud pública apoyan la flexibilización de las pautas sobre mascarillas.

Te puede interesar:

– Biden extiende la emergencia nacional por la pandemia de Covid

– El condado de Los Ángeles suspende el uso de mascarillas en interiores para sus residentes vacunados

– COVID: Subvariante BA.2 de Ómicron podría causar una enfermedad más grave