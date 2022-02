Natalia Lafourcade: así lucía la jarocha durante su debut en el grupo “Twist”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Natalia Lafourcade es una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel internacional gracias a su talento y diversos materiales discográficos que la han llevado a obtener varios premios en la industria, siendo su Grammy uno de los más comentados.

Si bien la cantante nacida en Veracruz ha destacado en el ámbito musical como solista, sus inicios se remontan a la década de los 90 en el grupo pop adolescente “Twist”, un proyecto muy distinto a su propuesta musical actual.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

En contraste a sus propuestas de rock alternativo, bossa nova, tradicional mexicano y otros estilos llenos de folclor y experimentación sonora, Lafourcade formaba parte del trío de jóvenes que se regía por una corriente de pop muy marcada en esa época.

Junto a Tábatha, ex integrante de Jeans, y Ana Pamela, una adolescente que aparecía actuando en el programa La hora de los chavos, Natalia Lafourcade debutó como cantante en el grupo impulsado por la disquera de Tv Azteca.

Natalia Lafourcade en el grupo "Twist" en la década de los 90. pic.twitter.com/7cKiNOeWaB — News Feed (@NewsFee89714437) February 21, 2022

Desde su debut en Twist durante el año 1998 hasta su separación del grupo en los 2000, el grupo marcó tendencia con canciones alegres, vistosas coreografías y vestuarios coloridos que de la mano deéxitos como “Late mi corazón” y “Hello”, les valió para formarse musicalmente.

Sin embargo, fue en este año que el grupo femenino se disolvió y al poco tiempo Natalia reapareció convertida en compositora y con una propuesta alternativa muy distinta a la que la caracteriza hoy en día. View this post on Instagram A post shared by Natalia Lafourcade (@natalialafourcade)

“Yo me di cuenta de que ese no era el camino que yo quería tomar en la música. Lo que pasa es que yo hacía canciones desde antes y en ese grupo yo les decía ‘quiero meter mis canciones, quiero que grabemos, yo tengo canciones’, pero los productores no querían y entonces yo ya sabía que yo quería grabar mi música, aprender a tocar bien guitarra, y me salí“, contó la intérprete de ‘Ella es bonita’.

Hoy, a sus 37 años, y con éxitos materiales discográficos bajo la manga, Natalia Lafourcade se corona como una de las cantantes y compositoras más prestigiosas de México gracias a la decisión que tomó hace más de dos décadas.

Te puede interesar:

La música de Natalia Lafourcade es para reconfortar

Natalia Lafourcade publica “Veracruz”, un adelanto de su proyecto por el Son Jarocho

Natalia Lafourcade envía mensaje a Maluma tras polémica cara en los Latin Grammy