Francia pide expulsar a Rusia del Mundial de Qatar 2022

La Federación Francesa de Fútbol decidió sumarse a la idea apoyada por República Checa y Polonia de excluir a la Selección de Rusia del Mundial Fútbol de Qatar 2022, debido a la invasión militar que inició contra Ucrania.

El presidente de la federación Noel Le Graet, anunció a través de un comunicado que se suman a la propuesta como solidaridad con el pueblo ucraniano, y a modo de sanción hacia Rusia por su ofensiva militar.

🚨AHORA🚨 #Francia acaba de pedir formalmente que la Selección de #Rusia no pueda participar del Mundial de Qatar 2022. pic.twitter.com/CwaebptRNb — Botines & Escritorios (@botinesenweb) February 27, 2022

“Esto es algo que aún no he discutido con otras federaciones. Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo Mundial. Este es mi primer impulso“, dijo Le Graet en la misiva anunciada este domingo.

Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos. Y el mundo del deporte, y en particular el futbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia”, sentenció el presidente de la federación francesa.

Tanto Polonia como República Checa han anunciado que se negarán a jugar contra Rusia en los partidos correspondientes a la repesca del Mundial de Qatar 2022.

