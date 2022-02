Kit para limpiar manchas en el hogar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un tratamiento rápido puede ayudar a evitar que las manchas se vuelvan permanentes. Pero es difícil actuar rápidamente si no tienes los elementos de limpieza adecuados. Los productos limpiadores, paños y demás, enumerados alfabéticamente abajo, te serán útiles siempre que un derrame o una salpicadura amenace con arruinar tu ropa, encimera, alfombras o muebles. Es probable que uses algunas cosas, como toallas de papel y solución detergente, más que otras. Solo asegúrate de guardarlas donde puedas encontrarlas con facilidad.

Para saber cómo una variedad de manchas, desde café y vino hasta salsa de tomate y manchas de sangre, en diferentes superficies usando este kit de herramientas, consulta la Guía más completa para eliminar manchas.

Quitaesmalte con acetona

Este disolvente hace un trabajo notable si tienes un accidente con maquillaje o pegamento de contacto (super pegamento). Pero no lo uses en telas sintéticas porque podrías dañarlas.

Amoníaco, lejía (cloro) y vinagre blanco destilado

Estos líquidos pueden ser útiles en algunas emergencias por manchas, pero no los mezcles.

Bicarbonato de sodio y almidón de maíz

Estos dos productos absorbentes son excelentes para absorber un derrame de grasa.

Hisopos de algodón

Son ideales para probar la seguridad de un quitamanchas en la tela. Usa un hisopo para aplicar el producto en una zona pequeña o de difícil acceso del tapizado, o en una costura interior de una prenda de vestir.

Solución detergente

Mezcla 1 cucharadita de un detergente de lavavajillas blanco o transparente suave (se suele recomendar Dawn), sin lejía (cloro), en 1 taza de agua tibia.

Tratamiento enzimático antes de lavar la ropa

“Estos tratamientos hacen una gran diferencia. Realmente desintegran las manchas orgánicas”, dice Jessica Ek, directora de comunicaciones digitales del American Cleaning Institute. Sigue leyendo para conocer la mejor selección de CR de estos productos.

Toallas o paños de papel blanco

Ambos son perfectos para secar los derrames. Si usas un paño, elige algodón o microfibra, y asegúrate de que esté limpio. Utilizar toallas de papel o trapos blancos significa que no debes preocuparte de que un tinte se transfiera de la tela o el papel y empeore una situación que ya es mala.

Limpiador de tapizados y/o líquido de limpieza en seco

Como no puedes meter el sofá o las sillas del comedor en la lavadora, un producto específico para quitar las manchas (así como Picrin, recomendado por expertos) podría salvarte el día.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la revista de de Consumer Reports de marzo de 2022.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.