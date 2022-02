Informe: odio y antisemitismo en Los Ángeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde el inicio de la pandemia se registró un aumento en los incidentes de odio racial en Los Ángeles. El aumento incluyó ataques contra miembros de la comunidad asiático americana, nativoamericanos, afroamericanos, miembros de la comunidad LGBTQ, pero en proporción más preocupante, contra judíos de Los Ángeles.

Para compartir información al respecto y debatir las vías con las que los gobiernos y los residentes pueden combatir este aumento en el círculo de odio racial, étnico y religioso, la publicación The Forward organizó recientementeun evento digital presentado por el Contralor de la ciudad, Ron Galperin.

Participaron también Rob Eshman, editor de The Forward, Serena Oberstein, del Jewish Wold Watch, Gamal Palmer de Conscious Builders y Jeffrey Abrams, director de la Liga Americana contra Difamación (ADL) en Los Ángeles.

Los incidentes incluyen crímenes como asalto, vandalismo y hostigamiento.

El año pasado fue el tercero más alto desde que se comenzaron a recopilar estos datos en 1979, según la ADL

Los detonantes de las manifestaciones de odio antisemita varían. Por ejemplo, el conflicto entre Israel y la organización Hamas en Gaza motivó un aumento del 100% en los ataques, incluyendo cuando un grupo de personas preguntaron a los comensales en un restaurant frecuentado por judíos quién era judío, para agredirlo.

Los parámetros son similares entre distintas organizaciones que recopilan la información, como ADL, el departamento de policía de Los Ángeles (LAPD) y la Oficina Federal de Investigaciones FBI.

Los detalles no son completos. Por ejemplo, no hay estadísticas de qué proporción de esos judíos llevan en la cabeza la kippah o yarmulkeh (solideo) característico de los religiosos, lo que los hace reconocibles. De la misma manera no se sabe cuánta gente LGBT se quedan en el closet, cuantos son las promociones y aumentos laborales que los afroamericanos no recibieron. Ni siquiera hay estadísticas sobre las miradas que reciben las mujeres musulmanas en la calle.

“Como hijo de un sobreviviente del Holocausto, como judío y como hombre gay, estoy muy preocupado por el aumento de actos de odio”, dijo Ron Galperin. “La pandemia del COVID-19 contribuyó a eso, al igual que los medios sociales. De la misma manera el que líderes nacionales e internacionales incitaron al odio en lugar de contribuir a la conciliación”.

“Nuestra obligación”, dijo Galperín, “es trabajar juntos, los miembros de varias comunidades, porque el ataque contra uno es un ataque contra todos. Tenemos la obligación de cuidar el uno del otro”.

“La preocupación dentro de la comunidad judía”, dijo Gamal Palmer”, es de qué manera oponerse simultáneamente al antiesmitismo y seguir siendo aliados de la comunidad negra, asiática, musulmana. Porque las diferencia y la división existen, incluso dentro de la comunidad judía respecto a la observación de los preceptos religiosos, o la política interna entre demócratas y republicanos, o el tema de Israel.”.

“Esta división no nos permite acceder al problema del antisemitismo desde afuera. No nos deja trabajar con nuestros aliados naturales”.

¿De dónde viene el odio?

Ron Galperín: “lo veo en la izquierda, la derecha y todo los que está entre ambos. El antisemitismo no es nuevo. Vivimos dos mil años de expulsiones, pogroms, de vida de refugiados, de asesinatos masivos, de conversiones forzadas.

«Ahora», dijo Galperin, «hay nuevas manifestaciones de antisemitismo, que son rebautizadas como si fuesen solamente odio contra el estado de Israel. Aclaremos que el criticismo de Israel no es de por sí antisemitismo y yo mismo no estoy de acuerdo con todo lo que hace su gobierno. Pero yo no estaría aquí si no fuese por el estado de Israel. Es tal el odio al sionismo que lo comparan con el nazismo, lo que es repugnante. Pero con los años se ha convertido en algo que es políticamente correcto».

«Siempre hubo una excusa para el antisemitismo. Ninguna de las razones y causas son legítimas y tenemos la obligacion de combatirlo y de no tolerarlo».

Jeffrey Abrams: Hubo un aumento de 120% en los actos antisemitas en un solo año, durante el conflicto de Israel con Hamas. Este año es improcedente y vemos algo inusual en el internet.

Muchos de nuestros aliados estuvieron con nosotros, participando en la defensa de la comunidad judía en mayo. Pero en algunos casos de negocios o de gobiernos, la voz de protesta y oposición no fue lo suficientemente estentórea.

Gamal Palmer: cuando fui a la escuela judía no hacíamos tampoco trabajo para que la gente nos entienda como comunidad. Hay organizaciones judías comprometidas con otras comunidades que no son judías. Invierten esfuerzos y mucho dinero que apoya a las comunidades musulmanas o a la lucha contra el racismo en genera, lo cual es buenol.

Serena Oberstein: En nuestra organización, Jewish World Watch, hablamos mucho de la negación de la realidad. A los armenios les llevó 106 años para que su Holocausto fuese reconocido por Estados Unidos, pese a tantos años de odio contínuo por parte de los gobiernos turco y azerbijano.

Rob: Pero, ¿exageramos? El temor, ¿es más grave que los incidentes?

Ron Galperín: no creo que sea así. En la calle Wilshire, a la entrada del edificio de la federación judía de Los Ángeles, hay unos pilares de concreto que previenen que alguien intente estrellar un automóvil, con o sin explosivos. Nada ha sucedido todavía. Pero es un temor concreto.

«Respecto a los medios sociales: yo creo en la libertad de expresión. Hoy quieres limitar la libertad de expresión de alguien y mañana lo harán contigo. Pero deben haber pautas. Por ejemplo, tú tienes el derecho de escribir un tratado antisemita. Pero no tienes el derecho de que la biblioteca compre tu libro. Puedes tener tu opinión, pero nadie te debe un megáfono para difundirla. Y los mensajes deben estar basados en los hechos.

Rob: Facebook, ¿es un aliado?

Jeffrey Abrams: Mucha gente no se da cuenta que la Primera Enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión se refiere al gobierno. El gobierno está obligado a respetar la libertad de expresión. Pero Facebook es una empresa privada. Entonces, Facebook hizo más para difundir el mensaje de odio que cualquier otra empresa en la historia del mundo. Aunque es cierto que hicieron también cosas muy buenas.

«Pero nosotros hoy en ADL, pedimos que la negación de la existencia del Holccausto sea catalogada de una forma de discurso de odio. Y presionamos para que empresas dejen de poner su publicidad en Facebook hasta que lo haga. Ellos indicaron que lo harían pero no lo han hecho. Los informes de Facebook sobre transparencia a su vez no son transparentes. Lo que hacen es ocultar información. Vean lo que le hicieron a la denunciante».

«Por eso, la propuesta de ley AB 8587 del asambleísta Jesse Gabriel en California requerirá a las empresas de social media ser realmente transparentes, abiertas. Deberán informar al procurador legal del estado cuáles son sus políticas y cómo las ponen en efecto para limitar el odio. Deberán proveer la información: ¿cuántas veces borraron contenido de odio, aquí y en todo el mundo?»

Rob: ¿hay algo más que se puede hacer en el nivel municipal? ¿qué pueden hacer las ciudades, Ron Galperin?

Galperin: Tenemos un departamento de derechos civiles que también analiza el odio que se expresa en los medios sociales y cómo impacta en el tono del diálogo ciudadano. Creo que debemos usar esta información para unificar a la gente. Tenemos que usar la tecnología para hacer el bien, así como la usan para fomentar el odio.

Rob Eshman: El odio es fácilmente avivado por los medios. El ejemplo más gráfico es el de los tutus y los hutsis en Ruanda, donde programas de radio promovieron el genocidio con su mensaje de odio. Ahora hay jugadores de fútbol americano o raperos que salen con expresiones antisemitas en sus cuentas en los medios sociales.

Ron Galperin: los dos templos judíos fueron destruidos por odio sin causa y he visto en los últimos años división entre judíos porque uno es republicano y otro democrata, uno es conservador y el otro progresita, o uno es sionista y el otro no. Tenemos que aprender a amarnos unos a los otros pese a nuestras diferencias. Más que tolerarnos, abrazar lo que el otro significa.

«Es crucial que nosotros como comunidad judía estemos unidos. Los reformistas tienen que comprender a los ortodoxos y viceversa y todo en el medio y así podremos combatir el antisemitismo».

Gamal Palmer: Hay judíos que son también negros, otros que son asiáticos. Yo fui judío toda mi vida y hay muchos que no se parecen a mí… y sin embargo, soy parte de la historia judía…

«Este año en la federación de docentes de Los Ángeles se formaron comités en apoyo al BDS, el movimiento de boicot económico contra Israel, que brega por un embargo cultural, económico y académico. Cruzan las líneas del antisemitismo. Es algo que jamás se hizo contra ningún otro país».

«Tenemos que ser muy activos en la lucha contra el antisemitismo, porque va a volver».

Ron Galperin: para luchar contra el antisemitismo, diría que es muy importante la educación, pero la Alemania Nazi era la nación más educada del mundo y miren qué pasó. Vemos a las universidades como centros de conocimiento per hay mucho antisemitismo en ellas así como discriminación contra personas que son distintas a uno.

Ahora, los tres funcionarios electos de la ciudad, el alcalde, el procurador municipal y yo, los tres somos judíos, y eso nunca constituyó un problema para nadie.

Tengo muchas esperanzas por el futuro. Creo que podemos unirnos para crear un mundo mejor para las próximas generaciones.

Rob Eshman: este diálogo me ha dado esperanzas.

(*) Gabriel Lerner es editor Emérito de La Opinión