La belleza de la modelo Veronika Khomyn evitó que Sean McVay dejara los Rams

En días recientes trascendió que el head coach de Los Angeles Rams, Sean McVay, había tomado la decisión de continuar con el equipo y defender su trofeo Vince Lombardi de campeón de la NFL. Pero otra información importante se dio a conocer: su prometida Veronika Khomyn tuvo que ver mucho en la decisión de continuar.

Es poca la información que se conoce de Veronika y de cómo se ganó el corazón del entrenador más joven de la liga, pero de algo sí se tiene certeza: ambos no tienen frenos en compartir por redes sociales el amor que se profesan.

Nacida en Ucrania en 1990, comenzó a salir con McVay mucho antes que tuviera la fama y respeto que actualmente acumula. Fue durante el periplo del Sean como asistente del entrenador en los antiguos Washington Redskins, entre 2011 y 2013.

Cuando fue ascendido a coordinador ofensivo, la pareja tuvo más ingresos para mudarse a la costa oeste y compraron una casa en Encino, California. Pagaron por su residencia $2.71 millones.

Profesión y carrera de modelo

Khomyn, que suele compartir sus actividades con los más de 50,000 seguidores que acumula en Instagram, dio a conocer en una oportunidad que desarrolló sus estudios superiores en la Universidad George Mason.

En cuanto a sus trabajos, pasó por las pasarelas de modelaje; su labor también incluyó algunos eventos de la UFC, así como algunos conciertos llevados a cabo en DC Clubbing en Fairfax, Virginia.

También tuvo un tiempo modelando en algunos países de Europa y principalmente en su natal Ucrania.

La bella modelo mide 1,77 metros y suele mantenerse muy en forma, por lo que tiene una contorneada figura esbelta; su peso corporal suele estar sobre los 60kg. Toda esta información junto a sus rutinas de ejercicios suele compartirla en las historias de su perfil en Instagram.

Sus impresionantes ojos marrones a juego con su cabello castaño oscuro es un factor importante en cada fotografía que se toma con su exitoso novio. View this post on Instagram A post shared by 𝙑𝙚𝙧𝙤𝙣𝙞𝙠𝙖 𝙆. (@veronika.khomyn)

Veronika evitó que Sean McVay dejara los Rams

Tras ganar el Super Bowl LVI, McVay aumentó las dudas sobre si seguiría a cargo del equipo, pero las dudas fueron disipadas semanas después.

A pesar del título obtenido en el Super Bowl LVI, la dirigencia de los Rams sintió intranquilidad ante los rumores del retiro de su head coach estrella. View this post on Instagram A post shared by 𝙑𝙚𝙧𝙤𝙣𝙞𝙠𝙖 𝙆. (@veronika.khomyn)

Entre los factores que lo tentaban a dejar la dirigencia en el fútbol americano era tratar de hacer una familia, lejos de las ansiedades y aprietos que trae consigo un cargo como el que tiene con los Rams.

Sin embargo, su prometida tuvo mucho que ver con que se quedara en la franquicia de Los Ángeles.

A través de redes sociales, Veronika Khomyn compartió que su amor no se retiraría, luego de largas conversaciones en pareja.

Efectivamente, poco después se conoció que Sean dejó a un lado una oferta de cinco años con Amazon para a través de su plataforma Prime Video comentar el Thursday Night Football.