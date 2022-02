La UE cierra su espacio aéreo a los aviones rusos

Los aviones rusos tienen prohibido volar sobre territorio de la Unión Europea desde este domingo.

“Cerramos el espacio aéreo de la UE para aviones de propiedad rusa, registrados en Rusia o controlados por Rusia”, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Esto significa que ninguna aeronave de Rusia, incluidos los jets privados de los magnates de ese país, podrá sobrevolar países de la UE, despegar desde ellos o aterrizar.

Los aviones rusos también han sido vetados en el espacio aéreo del Reino Unido y de Canadá.

Previamente a la decisión del bloque, varios países europeos habían cerrado sus cielos a Rusia de forma unilateral.

Alemania, por ejemplo, anunció que su prohibición duraría tres meses.

En los aeropuertos de Domodedovo y Sheremetyevo en Moscú los paneles mostraban el domingo decenas de cancelaciones de vuelos a destinos como París, Viena y Kaliningrado, entre otros.

La aerolínea rusa S7 Airlines publicó en Facebook que suspendería trayectos a muchos de sus destinos europeos hasta no antes del 13 de marzo.

Aeroflot, la mayor aerolínea de Rusia, informó de la cancelación de sus rutas a Letonia y Rumania al menos hasta el 26 de marzo y de sus rutas a Praga y Varsovia hasta el 28 de marzo.

Rusia ha respondido con medidas recíprocas a los países que han vetado sus vuelos.

Las restricciones de vuelos obligarán a las aerolíneas rusas a planear rutas más largas, lo que resultará en un aumento de los tiempos de vuelo.

Tras la invasión rusa, las aerolíneas comerciales también evitan volar sobre Ucrania, Moldavia y Bielorrusia.

En Estados Unidos, Delta Air Lines anunció la suspensión de su acuerdo con Aeroflot para reservas de vuelos.

Tras el cierre del espacio aéreo de Reino Unido para aviones rusos, Moscú vetó de forma recíproca a los británicos.

Virgin Atlantic calcula que sortear el espacio aéreo ruso alargará entre 15 minutos y una hora sus vuelos que conectan Reino Unido con India y Pakistán.

Por su parte, la aerolínea australiana Qantas usará una ruta más larga que no sobrevuele Rusia para su trayecto directo entre Darwin y Londres.

Un avión comercial ruso violó al espacio aéreo canadiense este domingo, a pesar de las prohibiciones impuestas por Canadá que impiden que cualquier avión ruso ingrese a su territorio.

El Ministerio de Transporte de Canadá dijo que revisaría la conducta del vuelo 111 de Aeroflot y que “no dudaría en tomar las medidas de cumplimiento apropiadas”.

(1/2) We are aware that Aeroflot flight 111 violated the prohibition put in place earlier today on Russian flights using Canadian airspace.

— Transport Canada (@Transport_gc) February 28, 2022