Rosalía luce su cuerpo usando un traje de baño rojo que deja ver parte de su busto

Rosalía sigue causando sensación con sus publicaciones en Instagram; ahora ha obtenido más de millón y medio de likes gracias a una serie de imágenes tomadas durante la sesión que hizo para la portada de la revista i-D. La cantante lució al máximo su figura usando un atrevido traje de baño rojo que dejó ver parte de su busto, y que complementó con gafas oscuras y botas altas.

En un video de TikTok la española mostró detalles del proceso de grabación de su sencillo “Saoko”, desde las percusiones hasta la mezcla y la edición. Ella en todo momento lució feliz y entusiasmada, reflejo de lo bien que se la pasa al grabar sus canciones. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

Y es precisamente en TikTok donde Rosalía hará un concierto especial el 17 de marzo, a manera de presentación de su nuevo álbum Motomami, que saldrá a la venta al día siguiente. Ella invitó a sus fans a través de un mensaje en una de sus publicaciones de Instagram: Hola :} estoy muY emocionada xk el dia 18 de Marzo sale por fiiiin Motomami y el día 17 en @tiktokmusic voy a hacer la presentación oficial de Motomami con una actuacion especiaL que hemos preparado y que no puedo esperar xa q la veáis 🤍😍 os dejo los horarios: MARZO 17: 4pm LA / 6pm MX / 7pm NY / 9pm ARG MARCH 18: 1am ESPAÑA View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

