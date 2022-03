Un enorme convoy ruso se dirige a Kiev mientras se intensifican los ataques sobre Járkiv y Jersón

En el sexto día de la invasión rusa a Ucrania, imágenes satelitales muestran a un enorme convoy militar ruso que se aproxima lentamente por el norte a Kiev, la capital ucraniana.

Según cálculos, la caravana militar mide unos 64 kilómetros y está compuesta de cientos de vehículos blindados, tanques, artillería y vehículos de apoyo logístico.

“Todos alrededor del mundo pueden ver que ese convoy está en camino. Incluso hay reportes de que está recibiendo más refuerzos mientras se acerca”, indicó este martes Lyse Doucet, corresponsal internacional de la BBC que se encuentra en Kiev.

Según los últimos reportes de corresponsales, el convoy se encuentra a unos 27 kilómetros de Kiev.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos advirtieron que “lo peor todavía está por venir” contra Kiev y otras ciudades ucranianas.

En la noche se reportaron más ataques rusos a Kiev y a Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania.

Los civiles en Kiev se dirigieron a refugios subterráneos a medida que la alerta se extendía por múltiples distritos de la capital.

Clive Myrie, un corresponsal de la BBC, informó que el lugar donde estaba trabajando fue “sacudido por el fuego de misiles” que cayeron tan cerca que las “ventanas retumbaron”.El ministro del Interior de Ucrania, Denys Monastyrskyy, le dijo a la BBC que “la situación es grave, pero estable”.

This was the explosion that shook our base! #kiev pic.twitter.com/yXOxtxaDqD

— Clive Myrie (@CliveMyrieBBC) February 28, 2022