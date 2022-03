Sin sostén, Alicia Machado luce un escote que le llega hasta la cintura

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hasta en los momentos divertidos Alicia Machado luce muy sensual, y así lo dejó ver en su más reciente publicación en Instagram: un video de apenas unos segundos en los que aparece luciendo un elegante enterizo de color negro con un escote que le llega hasta la cintura. El mensaje que escribió fue “Esto pasa cuando tienes un manager maracucho @danielferrerc que habla tan rápido que no te da chance de reaccionar cuando intentamos grabar una promoción 😄😄😄”.

La venezolana de 45 años cuida en todo momento su apariencia física, y en otra de las promociones que hace a través de sus redes sociales mostró cómo el doctor Luis Gil (quien vive en Guadalajara, México) le aplicó bótox en el rostro, enseñando los resultados del procedimiento y declarando: “Si uno no se hace nada, ustedes se quejan; si uno se hace algo, también se quejan. Aparte de eso yo siempre he sido muy natural, y ustedes lo saben, pero mi amor, uno no se cuece al primer hervor”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Alicia también se ha convertido en modelo de una línea de fajas moldeadoras, y en un video movió su cuerpo sensualmente mientras lucía varias de las prendas, adaptables a todo tipo de figuras. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

También te puede interesar:

-En video, Alicia Machado modela un vestido de malla transparente que deja ver su microtanga

-Alicia Machado se luce en leggings blancos mientras ejercita sus glúteos