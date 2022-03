John Benjamin Toshack, extécnico del Real Madrid, está sin respiración asistida tras contagiarse con COVID

Click to share on Facebook (Opens in new window)

John Benjamin Toshack, extécnico del Real Madrid, ha sido desconectado de la respiración asistida tras agravarse su salud debido a una neumonía grave provocada por el COVID, además, ha estado en cuidados intensivos en un hospital en Barcelona.

Según informó el diario inglés The Sun, el extécnico ha recibido todos los cuidados correspondientes y se ha mantenido muy cerca de su familia en los últimos días, además, su esposa ha estado informando sobre el estado de salud y su evolución.

El Real Madrid, equipo que entrenó en dos oportunidades, envió un mensaje de apoyo al técnico el pasado 27 de febrero.

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren enviar un mensaje de apoyo y cariño a nuestro querido John Benjamin Toshack, a quien también le deseamos mucho ánimo y mucha fuerza en estos momentos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 27, 2022