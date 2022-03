Millones de personas tendrán aumentos significativos en sus seguros de salud si no se renuevan los subsidios del American Rescue Plan

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un nuevo análisis presentado por el mercado de seguros de salud Covered California indica que millones de californianos podrían enfrentarse a aumentos extraordinarios en sus coberturas de salud y que incluso muchos otros podrían hasta perder su seguro médico por completo si no se renuevan los subsidios del American Rescue Plan 2021 (ARP).



En su última presentación como presidente ejecutivo de Covered California, Peter Lee, explicó este miércoles en conferencia de prensa virtual que la ARP se basó en la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Esta brindó más salud financiera a las personas para ayudarlas a obtener y permanecer con cobertura médica, en gran parte como respuesta a la pandemia.



“La nueva ley ha hecho que la cobertura sea más asequible y llevó a una inscripción récord de 14.5 millones de estadounidenses a nivel nacional incluyendo a 1.8 millones aquí en California”, dijo Lee.



Entre otros beneficios, el ARP aumentó la cantidad de asistencia con la prima para todos los consumidores que reciben créditos fiscales en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), incluyendo los planes Silver gratuitos para consumidores por debajo del nivel de pobreza. También brindó elegibilidad automática para planes Silver gratuitos con copagos y deducibles muy bajos para cualquier consumidor que recibió beneficios del seguro de desempleo en 2021.



“Esos planes Silver son los que tienen reducciones de costos compartidos, deducibles más bajos y costos de bolsillo más bajos, lo que aumenta la capacidad de los consumidores para obtener la atención que necesitan cuando la necesitan”, dijo el director.



El ARP aumentó el acceso, pagando una mayor parte del resultado de la prima mensual de los consumidores. La porción que pagan los consumidores se redujo significativamente en un 23% a nivel nacional y un 20% en California.



“Son grandes descuentos. Eso significa que dos tercios de nuestros consumidores eran elegibles para un plan que cuesta $10 o menos por mes”, indicó Lee.

Los afectados

Magalith Vera, agente certificada con Covered California, dijo que ella ha estado viendo cómo los interesados en un seguro médico dudan sobre si vale la pena pagarlo, aun con los créditos federales, o si les conviene mejor pagar la multa [por no tener cobertura].



“Ayer vino una persona que le tocó pagar $100 al mes y aun así con unos $36,000 al año el gobierno le está dando una ayuda de $150 y paga la diferencia que son los $100”, explicó Vera. “Y estamos hablando de un plan básico que es un bronce. Sin la ayuda ella tendría que pagar los $250 por su cuenta”.



La agente dijo que los clientes han mostrado sus preocupaciones porque no solo tienen que preocuparse de pagar gastos de vivienda, carro, comida y demás, sino también un seguro médico que oscila en $200 o más dependiendo del ingreso.



“Mucha gente desiste, prefieren pagar la penalidad pero yo les digo que, qué pasa si algo sucede en caso de una operación de emergencia”, dijo Vera, quien en algunas ocasiones logra convencer a clientes a que obtengan su seguro de salud pero no todos acceden.

Se debe renovar la ayuda

Lee dijo que el ARP está planeado para expirar a finales del 2022 a menos que sea renovada, algo que esperan suceda por la importancia que esta conlleva. Sin la ayuda financiera ampliada proporcionada por la ley, las primas del seguro médico se duplicarían en promedio para un millón de consumidores de bajos ingresos en California. Muchas personas no tendrían cobertura de seguro médico y el costo para recibir atención médica podría aumentar.



En California, casi 1 de cada 10 de los afiliados subsidiados ganan más del 42% del nivel de pobreza. Pero sin la extensión de la ARP, esas ganancias desaparecerán y los consumidores se enfrentarán a aumentos de costos.



El análisis “El impacto de la tasa en las primas y la pérdida de cobertura son inevitables si la asistencia financiera no se extiende este año a los consumidores con el seguro de la Ley del Cuidado de Salud Asequible” descubrió que los consumidores verán aumentar sus primas mensuales en un promedio de $70 por mes, por ejemplo, de $98 a $169 sobre una base anual que es casi $ 900 al año.



Un millón de estas personas, los que ganan menos del 250% de la pobreza, que es entre $18,000 a $32.000 verían sus primas más del doble.



Los consumidores de ingresos medios que ganan más de $51,520 por año por persona y más de $106,000 por año para familias de cuatro ya no serían elegibles para recibir la ayuda financiera.



En California, casi 150,000 consumidores de ingresos medios, o el 9% de los que reciben subsidios, se beneficiaron de primas más bajas debido a la ayuda financiera ampliada.



Sin una extensión de subsidios, estos consumidores de ingresos medios verían aumentar sus primas en un promedio de $272 por miembro al mes en 2023, y las familias que reciben subsidios enfrentan primas mucho más altas.

