¿Cómo los Estados Unidos crearon a Vladimir Putin?

Vladimir Pozner, periodista rusoamericano nacido en Francia, habla sobre el impacto de las políticas exteriores de los Estados Unidos contra Rusia después de que la Unión Soviética fuera desmantelada; además, enfatiza cómo esas decisiones nos han llevado a la confrontación entre las dos superpotencias. A cuatro años de la conferencia realizada por Pozner en Yale, gran parte de esa información ha sido ignorada por los medios corporativos a la hora de explicar el conflicto actual en Ucrania.



Pozner dice de antemano que no representa a nadie, a ninguna organización, agencia o gobierno alguno. Simplemente es un periodista independiente. Aclara que es importante subrayar su independencia porque se viven momentos extremadamente peligrosos y, enfatiza, nunca la relación entre Estados Unidos y Rusia había estado a este nivel.



También dice que los rusos nunca estuvieron contra los estadounidenses. Tenían problemas con el gobierno, sí, pero no con la gente. Hoy es diferente.



Esto es lo que dijo el periodista:



“No hace mucho tiempo éramos más optimistas con la relación de ambos países, en los tiempos de Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan. Algunos dicen que la Unión Soviética colapsó. No es cierto, no colapsó. Tres mandatarios estuvieron de acuerdo en desmantelarla: los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia en ese momento. Se deshacen de la Unión Soviética y al mismo tiempo se deshacen de Gorbachev. Eso fue lo que pasó.

“En ese momento Estados Unidos debía decidir qué tipo de política iba a llevar con Rusia y viceversa. En 1992 Boris Yeltsin llegó a Estados Unidos y en una sesión del Congreso les ofreció su mano para construir un mejor futuro para el país y para el mundo. Eso es verdaderamente lo que quería Rusia. Pero cuál fue la respuesta: por 40 años tuviste un arma nuclear sobre nosotros (EEUU) y ahora estás derrotado, vas a pagar por ello.



“En 1992, surgió el documento que llegó a llamarse la Doctrina Bush, luego se publicó en el New York Times y decía: los Estados Unidos nunca deben de permitir otro desafío de otro país una vez más, deben de permanecer como el país superior del mundo. Pero cuidado con Rusia porque puede regresar.



“Edward Kennedy dijo que era un documento imperialista que ningún país debería de aceptar. Pero fue aceptado por Rusia, y también entendió que era visto como un país de segunda, no la potencia que había sido. Estados Unidos ayudó a la unión de las dos Alemanias, pero James Baker, representante de George H. Bush en las Naciones Unidas, dijo a Gorbachev que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no crecería un centímetro al este de Europa. Muchos negaron que Baker haya dicho eso, pero en 2017 se desclasificaron los documentos del archivo de la Defensa Nacional de la George Washington University, y ahí está la declaración donde EEUU y otros países le hacían la promesa a Gorbachev. Rusia lo aceptó como una promesa, pero en 1996, con Bill Clinton, la OTAN incluye a Polonia, Checoslovaquia y Hungría.



“Thomas Friedman, columnista del New York Times, llamó , en 1998 a George Kennan, una de las mentes políticas más brillantes, en su opinión, que buscaba la paz y no la guerra con Rusia y quien estableció la fundación de las políticas exteriores después de la Segunda Guerra Mundial, pero a través de la paz. Friedman le preguntó sobre la decisión de Estados Unidos de la expansión de la OTAN y este contestó:



“Mayo 2, 1998. ‘Creo que es el inicio de una nueva Guerra Fría. Creo que los rusos reaccionarán en forma adversa gradualmente y afectará las políticas. Creo que fue un error trágico. No había razón para esto’.



“Esta decisión -en opinión del periodista-, es lo que empezó todo el problema actual. La reacción de los rusos fue: Nos prometiste que no harías esto, dijo Yeltsin; cómo ahora podemos confiar en ti.



“De 1985 a 2007, ya con Vladimir Putin en el poder, pasaron 22 años y no hay una sola política establecida de Rusia que afectara o desilusionara a los estadounidenses. ¿Pero qué recibió Rusia a cambio? Primero, la expansión de la OTAN, luego el bombardeo de Yugoslavia realizada por la misma OTAN y dirigida por EEUU del 24 de marzo al 10 de junio de 1999, y ni siquiera las Naciones Unidas condenaron la acción. Luego vino la invasión a Kosovo, que pertenecía a Serbia durante siglos y se le reconoció como nación. Rusia se quejó, pero no pasó nada. Yeltsin estaba enojado, y expresó sobre Estados Unidos: no somos Haití, no nos puedes tratar como Haití. ¡Nosotros tenemos un gran pasado, Rusia regresará!



“Una de las primeras cosas que hizo Putin al llegar al poder fue pedir que Rusia fuera parte de la OTAN para trabajar juntos y proteger a todos los países europeos en conjunto. No lo aceptaron; pidió entonces una membresía para ser parte de la Unión Europea, pero tampoco lo aceptaron. Eso le recordó a Rusia que no era muy importante para los países occidentales. Como los estadounidenses, los rusos sienten que el destino los eligió para una misión en la vida y no se puede ignorar a los rusos como lo hizo occidente, esto fue recibido como un insulto para ellos, quienes le reclamaron a Gorbachev y a Yeltsin el no haber defendido a la nación. Actualmente ambos mandatarios son muy impopulares en Rusia, si acaso tienen un 5% de aprobación.



“Después de 9-11, Putin le habló a George W. Bush para ofrecer su apoyo en Afganistán. Quería que lucharan contra el terrorismo juntos y lo hicieron, le ayudaron, pero no recibieron nada a cambio.



“Finalmente en 2007, en Múnich, Alemania, Putin dijo en un discurso el 10 de febrero al grupo de los 20: creo que la extensión de NATO no tiene nada que ver con la seguridad de Europa, pero sí representa una provocación que reduce el nivel de confianza mutua; entonces tenemos el derecho de preguntar ¿contra quién se dirige esta expansión? ¿Y qué pasó con la seguridad que los países occidentales hicieron después de la desintegración de la Unión Soviética, dónde están esas declaraciones hoy? Nadie las recordó.



“Pero Putin les recordó el discurso del general Mr. Berner en Bruselas realizado el 17 de mayo de 1990, donde decía que no colocar un ejército de la OTAN al este Alemania le da las garantías de seguridad a la Unión Soviética. ¿Dónde están esas garantías? La respuesta fue: esas garantías fueron para la Unión Soviética y tú eres Rusia.



“Qué reacción puedes esperar ante tal respuesta. En 2017 Putin dijo que uno de sus más grandes errores era que Rusia había confiado demasiado en Estados Unidos y ellos tomaron ventaja de eso. No fueron los rusos, sino las decisiones de los gobiernos las que llevaron a Putin a ser como es ahora. Putin no confía en Estados Unidos ni en los países occidentales, y lo complicado ahora es que estamos en una Guerra Fría que nos afecta a todos.



“El peligro de una guerra nuclear ha crecido. Ya no hay pláticas o protestas que pidan deshacerse de las bombas nucleares, y la posibilidad de que grupos terroristas tengan una bomba nuclear es grande.



“Finalmente, como alguien que trabaja en los medios de comunicación, la prensa rusa pinta a los estadounidenses con una imagen negativa y los medios masivos en Estados Unidos hacen lo mismo. Pero se supone que en América hay libertad, diferente a la rusa, pero no sé qué pasa. Esos periodistas que hacen eso, en mi opinión, no son periodistas. Ellos juegan un rol destructivo en crear un momento de miedo y desconfianza entre la gente de ambos países, pero el hecho de que nadie cuestione a los medios es significativo.

“Quiero terminar con una cita de Hermann Göring, la mano derecha de Hitler, quien luego de dirigir la fuerza aérea fue condenado a morir colgado; pero escapó y luego se suicidó. Pero esto es lo que dijo a un medio estadounidense antes de morir.

“Algo que todos debemos de recordar:

‘La gente normal generalmente no quiere guerra, no los alemanes, rusos o ingleses. Pero después de todo son los líderes los que determinan la política y la gente es arrastrada, ya sea a través de una dictadura, una democracia, un parlamento o un gobierno comunista. Con voz o sin voz, la gente siempre puede ser llevada a la guerra por sus líderes. Eso es fácil, solo les tienes que decir que están siendo atacados y denunciar a los defensores de la paz por su falta de patriotismo y por exponer al país al peligro de una guerra. Eso funciona en cualquier nación de cualquier ideología’.



“Creo que tenía absolutamente toda la razón, y nosotros nos dejamos llevar por los medios, los políticos en esa dirección en todos los países.



“Por mi parte, lo único que puedo hacer ahora es hablar y lo seguiré haciendo. Debe de haber una voz que diga lo que pasa. Nos están manipulando, a Putin lo ponen peor que a Hitler, inclusive Hillary Clinton lo dice”.

Hasta aquí el mensaje enviado por el p eriodista Pozner.

En esta presentación no se incluyó el apoyo de golpe de Estado de Estados Unidos a Ucrania en el 2014, y los constantes pronunciamientos de Putin de decir que Ucrania no puede ser parte de la OTAN porque es un tema existencial para Rusia.



Antes de que empezara el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente ucraniano dijo que quería ser parte de la OTAN y que quería armas nucleares. Esta semana, otra vez Hilary Clinton participó en MSNBC con Rachel Maddow y dijo que los ataques de Rusia, sin haber sido provocados, eran una agresión, por lo que era importante enviar más armamento a Ucrania.

La transcripción no incluye literalmente todas las palabras de Pozner, pero la traducción mantiene el principal mensaje intacto.

Enlace la conferencia:



https://www.youtube.com/watch?v=8X7Ng75e5gQ