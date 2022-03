Nueva beca en tecnología de Google abrirá puertas para latinas en la codificación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las mujeres de color representan menos del 10% de todos los títulos de licenciatura obtenidos en computación en Estados Unidos. Peta-Gay Clarke y Shameeka Emanual están trabajando para ayudar a cambiar eso. Como gerentes del programa Code Next, están utilizando sus carreras tecnológicas para brindarles a las mujeres jóvenes más acceso a las ciencias en computación. Hoy anuncian el patrocinio de Google a una nueva beca para Mujeres de Color en Tecnología.

Recientemente Google tuvo la oportunidad de hablar con Peta-Gay y Shameeka para conocer a las mujeres que las han inspirado y cómo, a su vez, esperan inspirar a la próxima generación.

¿Qué te interesó en una carrera tecnológica?

Peta-Gay: Mi abuela era una inmigrante jamaicana y, aunque no sabía mucho sobre computadoras, entró en Radio Shack en la década de 1990 y puso una computadora en reserva. Un año después, nos sorprendió a mi hermana y a mí en Navidad. Este regalo me convirtió en el soporte técnico de nuestra familia y despertó mi interés en la tecnología. Después, me transfirieron a un programa de ciencias en computación en mi preparatoria en Queens, lo que cambió mi vida. Aprendí a construir y reparar computadoras y ahí conocí la programación de computadoras.

Shameeka: Crecí como porrista y nerd de la banda que era elegible para el almuerzo gratis. Sabía que la tecnología sería mi clave para pasar a otra clase económica. También me atrajo la tecnología porque las matemáticas y las ciencias son materias objetivas arraigadas en la prueba: estás en lo cierto, estás equivocado o estás innovando.

Las mujeres, particularmente las mujeres de color, están subrepresentadas en tecnología. ¿Cómo has visto a mujeres de color entrar en este campo?

Peta-Gay: Entrar a la industria de la tecnológica requiere mucha persistencia, resiliencia y apoyo. La exposición temprana, el acceso y las oportunidades también marcan una gran diferencia. Personalmente, he tenido mentores y patrocinadores que han entrado en mi vida en momentos críticos. Pero si vamos a ver cambios importantes en la cantidad de mujeres de color que ingresan al sector tecnológico, necesitamos asociaciones públicas y privadas innovadoras y nuevas formas de acceder a carreras en tecnología.

Has estado trabajando con los estudiantes de Code Next de Google durante seis años ¿Qué te sigue sorprendiendo de trabajar con ellos?

Peta-Gay: Todavía me sorprende la frecuencia con la que nuestros estudiantes son excluidos y subestimados. Todavía hay demasiadas escuelas que no ofrecen cursos de computación, e incluso si lo hacen, es posible que nuestros estudiantes no sean elegibles para tomarlos. Muchos de nuestros ingenieros prometedores se unen a Code Next para obtener la exposición y el acceso que necesitan. Se unen como estudiantes de primer año de preparatoria y se quedan hasta la graduación. Nuestra generación inaugural incluso se ha mantenido conectada fuera del programa, ¡y ahora son estudiantes de segundo año en la universidad!

Shameeka: Los estudiantes me sorprenden continuamente, no hay límite para lo que pueden lograr. Nuestro liderazgo mayor también lo ve. ¡Incluso he visto sus ojos brillar cuando asisten a nuestras exhibiciones de estudiantes! Ser parte de este equipo de liderazgo también me ayudó a criar a mis propios hijos: aprendí que hay que eliminar los límites y enfocarse en la parte creativa y divertida de la educación para inspirar verdaderamente a la próxima generación.

¿Qué esperas que aprendan los estudiantes que participan en Code Next más allá de nuevas habilidades técnicas?

Peta-Gay: Quiero que nuestros estudiantes se conviertan en aprendices de por vida. Mi esperanza es que nunca dejen de explorar y jugar, pero lo más importante es que encuentren alegría en el aprendizaje.

Shameeka: Quiero que nuestros estudiantes usen lo que aprenden aquí para tomar fuerza y empujar a otros hacia adelante. Queremos inspirar a la próxima generación de creadores e ingenieros para que se conviertan en líderes disruptivos en tecnología con una mentalidad de crecimiento. ¡Espero que sigan creciendo y brillando!

¿Qué esperas lograr con la nueva beca Women of Color in Tech?

Peta-Gay: Junto con Scholly, nuestro equipo se complace en patrocinar una nueva beca para mujeres de color en tecnología que otorgará hasta 20 mujeres afroamericanas, latinas e indígenas con $10,000 para obtener títulos en computación.

Shameeka: Fue creado para crear conciencia sobre la brecha de género en la tecnología y los desafíos que enfrentan las mujeres de color al intentar ingresar a la industria. También esperamos que alivie la carga financiera de las ganadoras para que puedan concentrarse en sus estudios.

En el espíritu del Mes de la Historia de la Mujer, ¿puedes contarnos sobre algún modelo a seguir o mentor que te haya ayudado a crecer?

Peta-Gay: Mis primeros modelos a seguir fueron mi madre y mi abuela. Soy una inmigrante de primera generación, por lo que saber que mis padres llegaron a los Estados Unidos desde Jamaica y tuvieron que comenzar sus vidas de nuevo es mi mayor motivación.

Shameeka: He tenido la suerte de cruzarme con mujeres increíbles en esta industria que se tomaron el tiempo para aconsejarme y orientarme a lo largo de los años. Pero la próxima generación, nuestras estudiantes, ahora están presionando para crear un mundo donde la diversidad y el acceso sean la norma y no la excepción, ¡y estoy emocionada de verlas crear este cambio!