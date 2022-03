Trabajadores de supermercados buscan un contrato justo en California

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Trabajadores de supermercados del sur de California continuaron sus protestas en demanda de salarios justos, seguridad laboral y mejor dotación de personal. Su petición mínima es obtener $5.00 por hora durante los próximos tres años.

El domingo vence el contrato que tienen 60 mil de ellos con corporaciones como Ralphs, Vons y Albertsons, de las que indican duplicaron sus ganancias durante la pandemia del covid-19 y obtuvieron ganancias de $4,000 millones en 2021. Las negociaciones continúan en la ciudad de Costa Mesa.

“Pero ellos no comparten ese éxito; se lo dan a sus inversionistas y en aumentos a sus directores ejecutivos”, dijo Bertha Rodríguez, portavoz de la Local 770 del sindicato UFCW de Los Ángeles.

Trabajadores protestan y entregan información a los clientes del supermercado Ralphs. (UFCW)

Durante la pandemia, fueron los trabajadores de supermercados quienes atendieron la demanda de servicio de quienes se encontraban encerrados en sus hogares para evitar contagios de Covid-19.

Hasta abril de 2021, la situación de los trabajadores “esenciales” cobró la vida de 158 de ellos a causa del virus y, al menos, 35,100 de ellos se infectaron o fueron expuestos a la enfermedad, según datos del Sindicato Internacional de Trabajadores Comerciales y de Alimentos Unidos.

Un ofrecimiento ‘miseria’

La patronal solamente está ofreciendo 55 centavos de dólar por hora, pero solamente para los trabajadores que tienen las más altas posiciones en los supermercados.

“Eso es una miseria”, calificó Martha Magallanes, quien por 36 años consecutivos ha trabajado como cajera en una tienda Ralphs, en la ciudad de Pico Rivera. “No lo vamos a aceptar; ya me tocó vivir una huelga y no me importaría pasar otra. Eso no es lo que queremos ni necesitamos”.

Coincidió con ella, Kathy Finn, quien forma parte de la mesa de negociaciones.

“En este momento tenemos dos días más de platicas; si llegamos a un acuerdo, ya después lo llevaremos a una votación con los miembros de lo que se pueda hacer”.

$5.00 en tres años

Los sindicalistas están pidiendo como mínimo $5.00 por cada hora, durante los próximos tres años. Dos dólares deberían ser pagados de inmediato hasta 2023, una vez que se firme el contrato; $1.50 en 2024 y otro $1.50 en 2025.

“Hay diferentes clasificaciones de trabajadores, pero buscamos que la mayoría obtenga al menos los $5.00”, dijo Finn. “Tenemos mucha gente que gana apenas poco arriba del salario mínimo, sobre todo quienes trabajan en el área de comestibles y nadie puede vivir con $17.00 por hora, y menos si les dan solo 24 horas de trabajo por semana”.

Las protestas de los trabajadores de supermercados se efectuaron esta semana en las tiendas Ralphs del 645 al oeste de la calle 9 y en el 1776 de la avenida Victoria en la ciudad de Ventura.

Este viernes las protestas de los trabajadores continuarán frente al supermercado Vons del 3233 del bulevar Foothill, en La Crescenta.

La compañía Kroger, empresa matriz de los supermercados Ralphs reportó una utilidad operativa de $ 965 millones al finalizar el cuatrimestre final de 2021 y una utilidad operativa ajustada de $1,014 millones.

La cadena Ralphs responde

Indicando que su objetivo “es poner más dinero en los cheques de pago de los asociados, mientras mantienen los comestibles asequibles para los clientes”, Robbie Branton, vicepresidente de operaciones de Ralphs, subrayó en un comunicado enviado a La Opinión.

“Nos estamos enfocando en lo que más importa: nuestros asociados”.

Agregó que el salario base de un empleado de Ralphs es $18.90, más $4.79 en compensación por seguro médico y otros $2.75 de pensión. Además dijo que el objetivo es “continuar brindando salarios y atención médica líderes en la industria, con inversiones que aborden a la persona en su totalidad”.

Más de tres décadas en el mismo Ralphs y muy poco salario

Aunque trabaja 40 horas por semana, el salario de $22.50 que ha obtenido Martha Magallanes se ha mantenido fijo y el dinero no le alcanza para pagar la hipoteca de su casa.

“Espero y confío en Dios que haya un arreglo y que nuestros representantes peleen lo más que se pueda; nos deberían dar esos $5 dólares que pedimos”, dijo. “Las compañías deberían estar agradecidos con nosotros porque les sacamos adelante el trabajo durante la pandemia”.

Ella misma se contagió en enero pasado y estuvo 10 días fuera de su empleo, a pesar de que ya había recibido dos vacunas y la dosis de refuerzo.

“Me sentía con mareos, fatigada y una tos que hasta ahora no se me ha quitado”, dijo. “El 99% de quienes trabajamos aquí [en el Ralphs de Pico Rivera] nos enfermamos; cuando empezó la pandemia estábamos llenos de clientes, nos hacían trabajar hasta 11 horas y no nos agradecieron nada el esfuerzo que hicimos”.