Bernie Ecclestone duda sobre la cancelación del Gran Premio de Rusia en la F1 y defiende a Vladimir Putin

El conflicto entre Rusia y Ucrania no ha dejado de levantar opiniones en todo el ámbito deportivo, ahora, el expresidente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, se mostró negativo en la decisión de excluir al Gran Premio de Rusia de la competencia de motores.

Ecclestone, quien ha compartido en varias ocasiones con el presidente Vladimir Putin, consideró que la decisión de suspender al GP de San Petersburgo no era necesaria debido a que “en Rusia no hay guerra”. Si nadie hubiera hablado de cancelar la carrera, estoy seguro de que la FIA no habría hecho nada. La Fórmula 1 ha decidido que era lo correcto, pero no sé si es lo correcto. No hay guerra allá”, exclamó.

Solidario con Nikita Mazepin

El británico señaló que los atletas de Rusia han sido sancionados sin razón, porque no hay motivos para dejarlos sin competir en el deporte, por otra parte, sí mostró su satisfacción al conocerse la decisión de dejar competir al piloto ruso Nikita Mazepin, quien había sido despedido de la escudería Hass.

“Fue absolutamente correcta la decisión de la FIA de dejar correr a Mazepin. Si hay un piloto ruso en la Fórmula 1, ¿qué tiene que ver con que Rusia esté librando una guerra? No hay angina relación. Los atletas rusos no tienen nada que ver con este conflicto. No son parte de él, y nunca han sido parte de él. Simplemente son rusos”, concluyó.

Por otra parte, el propio Ecclestone salió en defensa del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien lo catalogó como una buena persona, honorable, además apuntó que sería un gran líder de Europa.