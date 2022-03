El mejor tipo de olla vaporera para tu cocina

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Antes de la pandemia, el Año Nuevo Lunar significaba salir a comer dim sum, el almuerzo chino anual de mi familia con bocadillos deliciosos, a menudo grasosos, servidos al estilo de las tapas españolas. Los platillos suelen tocarme tan profundamente a mí y a muchos otros clientes de casas de té chinas que la traducción literal de dim sum, tocar el corazón, es casi cierta.

Esas reuniones en restaurantes están en pausa por segundo año consecutivo, pero la pandemia no puede alejarme de mi dim sum. En mayo de 2020, pedí un paquete de 150 piezas al por mayor de siu mai, las albóndigas de cerdo y camarón salpicadas con hueva de pescado de color naranja brillante.

Para cocinar las albóndigas de masa, pasé de un plato a una rejilla metálica colocada en una olla con uno o dos centímetros de agua hirviendo y compré cestas de bambú para cocinar al vapor, que se usan típicamente en los restaurantes chinos que sirven dim sum, las cuales coloco sobre un wok o una olla con agua hirviendo. Finalmente añadí una olla vaporera de acero inoxidable a mi arsenal de cocina.

A tiempo para el Año Nuevo Lunar, Consumer Reports evaluó cinco vaporeras, cada una hecha de un material diferente, bambú, cerámica, silicona, acero inoxidable e incluso una vaporera eléctrica de encimera, en las cocinas de los redactores de CR y no en sus pruebas formales de laboratorio.

Estas vaporeras pueden usarse para cocinar al vapor verduras, mariscos y los bollos de cerdo asados favoritos de mi familia, pero evaluamos las vaporeras con la humilde albóndiga de masa. Y estos son los resultados.

Elección del editor: Juego de vaporera grande de cerámica/cedro de JIA Inc.

Precio: $144.95

Dónde la puedes comprar: Amazon, Wayfair

Este juego viene con una olla de cerámica y una tapa, así como una cesta vaporera hecha de cedro y una base de terracota. Nuestros evaluadores están unánimemente de acuerdo en que esta vaporera sería una hermosa adición a la cocina. Pero por el precio, más vale que lo sea.

En nuestras evaluaciones, tardó el doble de tiempo en hervir el agua en comparación con una olla normal, pero las albóndigas de masa se cocinaron de forma uniforme. La cesta de cedro incluso desprendía una ligera y agradable fragancia a cedro. Y la olla retuvo el calor, lo que puede ser una ventaja, especialmente cuando hace frío.

“La olla está hecha de una cerámica suave y agradable”, dice Perry Santanachote, escritor de CR que evaluó cada una de las vaporeras que mencionamos aquí. “Era un día frío y húmedo, y me abracé literalmente a la olla para entrar en calor mientras comía mis albóndigas de masa”.

Pero como muchas cosas caras, su mantenimiento es costoso. Jia, el fabricante, dice que antes de usar esta vaporera por primera vez, hay que hacer un poco de congee (gachas de arroz). Para esto debes llenar la olla con agua hasta un 80%, añades una taza de arroz y lo dejas cocinar a fuego lento. Al hacer estas gachas, llenarás los poros de la olla con almidón, lo que puede mejorar su durabilidad, dijo el fabricante a Consumer Reports.

Aun así, es conveniente que evites usar utensilios metálicos con esta olla. En nuestras evaluaciones, al sacar la gacha con una cuchara de metal quedaron marcas en el fondo. Además, su exterior blanco puede oscurecerse por el calor. Si eso ocurre, Jia dice que las marcas pueden eliminarse aplicando agua y bicarbonato de sodio en una proporción de 10:1, dejándolo reposar de 10 a 15 minutos.

Steaming Made Easy: Vaporera eléctrica de dos niveles Bella

Precio: Desde $32.24

Dónde la puedes comprar: Amazon, Walmart

Lo único que necesitarás de antemano con esta vaporera es una toma de corriente y espacio en la encimera. Añadirás agua, tu comida, configurarás un temporizador y te olvidarás. Cuando se acaba el tiempo, la vaporera se apaga. Las canastas son transparentes, por lo que puedes comprobar si la comida está en su punto sin tener que levantar la tapa.

“Hay una ilustración de la olla en las instrucciones, con partes claramente etiquetadas”, dice Angela Lashbrook, escritora de CR que también evaluó cada una de estas cinco vaporeras en casa. “Esto fue muy útil para una tremenda ansiosa como yo”. Las instrucciones también incluyen orientaciones sobre cómo cocinar al vapor las verduras, la carne y los mariscos.

Pero hace tiempo que se sabe que algunos plásticos filtran sustancias químicas a los alimentos al calentarse, por lo que eso es un punto de ruptura para algunos, incluyendo a uno de nuestros evaluadores. Por lo demás, teniendo en cuenta su versatilidad y sencillez, nos pareció que merecía la pena su costo. En general, las albóndigas de masa se cocinaron uniformemente, pero se acumuló algo de condensación en la tapa por encima de las albóndigas, y goteó sobre ellas cuando retiramos la tapa.

La opción tradicional: Vaporera de bambú de Trademark Innovations

Precio: $16.99

Dónde la puedes comprar: Amazon, Walmart

“Las técnicas de cocción al vapor con bambú son muy utilizadas, ya que el bambú es capaz de absorber la humedad, y hace que el proceso de cocción al vapor sea uniforme y no provoque que los alimentos se cocinen en exceso”, afirma Ashita Kapoor, directora asociada de seguridad de productos de Consumer Reports.

Las cestas de bambú para cocinar al vapor, que se colocan sobre ollas o woks con agua hirviendo, pueden ser un pilar en los restaurantes chinos, pero están lejos de ser perfectas. Nuestros evaluadores encontraron este modelo en particular un poco precario: “Tenía varias astillas que sobresalían, amenazando con apuñalarme, por lo que requería un poco de ‘desplumado’ antes del primer uso”, dijo Santanachote.

Al igual que muchas vaporeras de bambú, esta se cataloga 100% natural, una ventaja para quienes intentan evitar el plástico. Sin embargo, este tipo puede tardar más en secarse que los de otros materiales. Esta madera húmeda podría ser también un caldo de cultivo para el moho.

En general, las albóndigas de masa se cocinaron de forma uniforme, pero algunas tandas estaban más húmedas de lo esperado.

Perfecta para pequeñas porciones: Vaporera roja de silicona estilo chino de World Market

Precio: $14.99

Dónde la puedes comprar: World Market

Este es el único modelo antiadherente que evaluamos. Además de no necesitar papel pergamino, toda la cesta de cocción al vapor es apta para el lavavajillas y el microondas.

El listado de la página web de World Market dice que la cesta es resistente al calor hasta 200 °F. Pero, como el agua hierve a 212 °F, tuve que comprobarlo, y efectivamente el lateral de la caja en la que venía la cesta de vapor indicaba que la temperatura estaba en Celsius, y en realidad era de 220° (428 °F).

Al utilizar esta vaporera sobre una cacerola en la estufa, los resultados fueron inconsistentes. Si bien uno de nuestros evaluadores informó que el agua se acumulaba alrededor de los lados de la bandeja, pero no lo suficiente como para arruinar las albóndigas, otro dijo que las albóndigas se cocinaban de forma ligeramente desigual, saliendo menos cocidas por los bordes. Esta cesta de vapor no era perfectamente antiadherente, pero pudimos sacar las albóndigas de la cesta de vapor sin romperse.

Teniendo en cuenta solo el material, es probable que ahorres dinero al no necesitar papel pergamino ni hojas de col para evitar que la comida se pegue, y probablemente tendrás menos residuos. El mayor inconveniente que encontramos es que este modelo es diminuto, ya que solo caben unas cuantas albóndigas de masa.

“Solo caben cuatro albóndigas, que son suficientes para un bebé, supongo”, dice Lashbrook.

Un desastre caliente: Vaporera Concord de acero inoxidable de 3 niveles

Precio: $65.98

Dónde la puedes comprar: Amazon, Walmart

Esta vaporera viene con una tapa transparente y una olla versátil, útil para muchas otras tareas además de cocinar al vapor. Pero a la hora de cocinar albóndigas al vapor, nuestros resultados fueron inconsistentes.

El vapor sale a través de un pequeño orificio en la tapa, y a juzgar por la cantidad de condensación que goteó sobre nuestras albóndigas, no tenía suficiente espacio. El exceso de humedad hizo que algunas de nuestras albóndigas quedaran tan empapadas que sus jugos se filtraron. Al mismo tiempo, las albóndigas no se cocinaron uniformemente en esta olla vaporera. Algunas partes de las finas capas de las albóndigas estaban completamente cocidas, mientras que otras aún tenían partes crudas.

Sin embargo, si es más probable que utilices la vaporera para verduras y otros alimentos menos delicados, la humedad adicional podría no hacer ningún daño.

Cómo elegimos estas ollas vaporeras

En lugar de destacar marcas específicas de vaporeras, de las que hay muchas, evaluamos las ollas en función de su material y elegimos una de cada material según su disponibilidad o su popularidad basándonos en su designación de Amazon’s Choice. Optamos por evaluar los materiales porque, por ejemplo, la mayoría de las ollas vaporeras tradicionales de bambú, si no todas, funcionan de la misma manera: el vapor del agua hirviendo que se encuentra debajo asciende desde la superficie del agua a través de las tablas de bambú, sobre las que se asientan las albóndigas, en este caso. El vapor se acumula alrededor de las albóndigas y las cocina, y el exceso de vapor y calor sale por los huecos de la tapa de la vaporera, que está tejida como una cesta.

Cómo evaluamos las vaporeras

Dado que las albóndigas de masa vienen en todas las formas y tamaños, con varios rellenos y diferentes grosores y consistencia de la masa, elegimos cocinar al vapor los Gyoza Potstickers de cerdo de Trader Joe. Estos pueden ser más accesibles para aquellos que no tienen tiendas chinas cerca de casa. También tienen una fina capa exterior que pasa de opaca a translúcida cuando se cocinan, y esto añade un reto en nuestra evaluación de cómo se mantienen, o se deshacen, después de cocinarlas al vapor. Esta masa fina también nos ayudó a examinar la uniformidad de la cocción de estas albóndigas en cada vaporera.

Para proporcionar igualdad de condiciones entre los modelos sin pretensiones antiadherentes, utilizamos papel aluminio (de $6.58: Amazon, Juvale, Target) en lugar de hojas de col para evitar que los alimentos se pegaran a la vaporera. Ambos se utilizan habitualmente para este fin, pero el papel de aluminio tiene un grosor más consistente.

Esta evaluación de productos forma parte del programa de revisión Outside the Labs of Consumer Reports (Fuera de los laboratorios de Consumer Reports), que es independiente de nuestras pruebas y calificaciones de laboratorio. Nuestras revisiones Fuera de los laboratorios se realizan en el hogar y en otros entornos cotidianos por personas, incluyendo nuestros periodistas, con experiencia o familiaridad en un tema especializado. Las reseñas están diseñadas para ofrecer otra perspectiva importante a los consumidores a la hora de comprar. Aunque los productos o servicios mencionados en este artículo no figuren actualmente en las clasificaciones de CR, podrían llegar a probarse en nuestros laboratorios y clasificarse según un protocolo objetivo y científico.

Como todas las evaluaciones de productos y servicios de CR, nuestras reseñas de Outside the Labs son independientes y están libres de publicidad. Si quieres saber más sobre los criterios de nuestras pruebas de laboratorio, ve a nuestra Página de Investigación y Pruebas.

