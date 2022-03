A la espera de sanciones: ¿Cuáles son los posibles castigos para Gallos Blancos de Querétaro?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lo ocurrido en el Estadio La Corregidora de Querétaro levantó la indignación dentro del fútbol mexicano y también fuera de sus fronteras, donde la opinión pública ha pedido sanciones ejemplares para los responsables por los hechos de violencia.

Si bien solo se ha conocido sobre las sanciones que existen en la Liga MX, hasta el momento no se ha determinado el alcance de las multas y algunas otras decisiones que se deberían tomar tras los desmanes realizados por aficionados de Gallos Blancos de Querétaro.

Por los momentos, el reglamento de sanciones de la Liga MX señala en su capítulo V, artículo 50: “Las sanciones a las que se hace acreedor el club local por la conducta inapropiada de los grupos de animación y el público en general son de apercibimiento y/o multas de 200 a 2000 UMAs(Unidad de Medida y Actualización) según lo determine la Comisión Disciplinaria”. La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos mexicanos para determinar pago de obligaciones como las multas e impuestos.

Para los reincidentes la Comisión Disciplinaria toma la decisión

Según el reglamento, en el caso de reincidencia, la Comisión Disciplinaria determinaría una sanción dependiendo de la gravedad y las circustancias, dependiendo también si hubo algunos objetos prohibidos y lesionados en los hechos de violencia.

“En caso de lesiones, independientemente de la sanción que se le imponga, el club pagará los daños que sufran los agredidos, los cuales deberán acreditarse mediante certificado médico y comprobantes fiscales”. Así mismo, el Reglamento de Sanciones especifica que un afiliado a la Liga MX podría perder su afiliación en caso de que cometa una falta grave y/o viole o incumpla en más de una ocasión cualquier reglamento“, señala parte del reglamento.

Sin respuesta de Concacaf y FIFA