Dua Lipa retoma en su gira el baile que provocó que le hicieran bullying hace unos años

La cantante Dua Lipa no se olvida de que en 2018 se convirtió en el hazmerreír de las redes sociales a causa de una divertida coreografía, aunque lo que podría haber sido una mera dinámica de bromas saludables se transformó rápidamente en una estrategia de acoso y derribo contra la artista por parte de los internautas más desalmados.

La artista británica ha querido recordar esa experiencia durante su última entrevista con Jimmy Fallon, precisamente porque ahora ha querido recuperar esos pasos de baile para su nueva gira mundial. Para Dua ese gesto la ha ayudado a redimirse de la pesadilla vivida y a “reclamar” esa polémica como una fuente de fuerza y superación.

“La razón por la que estamos hablando de esto es porque yo misma he recuperado ese baile. Lo estoy haciendo en mi tour. Quiero reclamar la experiencia porque en su momento me provocó mucho dolor. Me hacían bullying en las redes. No fue agradable, pero ahora puedo mirar hacia atrás con otra perspectiva. Esos golpes me han hecho mejor artista”, aseguró la cantante a su paso por el programa “Tonight Show” de la cadena NBC.

