Hernán Cristante DT de Gallos Blancos: “Los jugadores recibieron amenazas”

Hernán Cristante, técnico de Gallos Blancos de Querétaro, habló después de lo ocurrido en el Estadio La Corregidora, señalando que hubo amenazas a sus jugadores tras los incidentes de violencia del sábado pasado.

Cristante, fue muy honesto en su intervención sobre el miedo que hay sobre la desafiliación del equipo y la preocupación que existe con el futuro de sus jugadores, sin embargo, hizo hincapié en las supuestas amenazas a los jugadores y sus familias. “Es uno de los temores que hay, pero ese temor ni se asemeja a que te estén amenazando de muerte o algo a tu familia. Sí, no puedes estar tranquilo. Me parece que esto se exacerbó a un nivel que no tiene comparación. Llamar a los jugadores o gente de la institución, asesino, cuando ellos pusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien“, comentó el técnico.

“No escuché a nadie comentar que hubo gente de Querétaro ayudando a gente de Atlas. Nosotros no estábamos preparados para recibir amenazas de eso. Las mujeres de algunos de los chicos están pensando en irse. Están sufriendo esta situación. Acá no lo sufren nada más las víctimas. Lo de las víctimas es lamentable, tristísimo. A nadie nos gusta esto y perder el trabajo, puedes trabajar de cualquier cosa, pero la sensación de que estén amenazando a tu gente es muy desagradable”, agregó.

Hernán Cristante, director técnico del Club Querétaro, abrió las puertas del vestidor para resguardar a los aficionados del Atlas de Guadalajara, entre ellos mujeres y niños. Un héroe que, en medio de la tragedia, tuvo una mejor capacidad de reacción que las propias autoridades. pic.twitter.com/zINVAFY7A8 — 𝙋𝙖𝙗𝙡𝙤 𝘼𝙜𝙧𝙚𝙙𝙖 (@pabloagreda7) March 6, 2022

A la espera de la decisión

Por los momentos se desconoce a ciencia cierta de la sanción que podría imponer la Federación Mexicana de Fútbol y también la Liga MX. Por esa razón los jugadores y el cuerpo técnico se mantiene a la expectativa de su futuro, considerando que la decisión será la de desafiliar al equipo de la primera división.

“No sería nada extraordinario que alguien llegara mañana y dijera: ‘Ya no quiero continuar’. Nada extraordinario. El equipo está quebrado, emocionalmente, está quebrado. No es sorpresa“, añadió.

El equipo de Gallos Blancos aún se mantiene a la espera de recibir la notificación de la decisión que se tome en la próxima Asamblea de Dueños, donde se conocerá si continuarán en la Liga MX, o si el equipo desaparezca por los hechos de violencia ocurridos en La Corregidora.