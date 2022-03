Por qué la Z se ha convertido en un símbolo de apoyo a la invasión rusa

La zeta no existe en el alfabeto cirílico ruso, pero es un símbolo que ha proliferado entre los que apoyan la invasión de este país en Ucrania.

Puede verse en manifestantes pro-Rusia, la usan políticos, activistas y deportistas.

En las imágenes del conflicto se observa dibujada con amplios trazos de pintura blanca sobre la parte frontal y lateral de los tanques y carros de combate de las tropas rusas que ingresan a territorio ucraniano.

Este sábado, el gimnasta ruso Ivan Kuliak, de 20 años, protagonizó una controvertida escena durante la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, que se celebraba en Doha, Qatar, al posar con una “Z” blanca bordada en su maillot.

Kuliak, quien ganó el bronce en la final de barras paralelas, subió al podio junto a su rival, el ucraniano Illia Kovtun, de 19 años, quien obtuvo el oro.

El “chocante comportamiento” del atleta ruso por mostrar la “Z” en su pecho le valió la apertura de procedimientos disciplinarios, dijo la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

Pero ¿por qué este símbolo causa controversia y cómo se ha convertido en una muestra de apoyo a la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin?

Hay varias teorías al respecto.

Kamil Galeev, un investigador independiente que trabaja en Rusia para el Kennan Institute, considerado el principal centro de estudios avanzados de Rusia en Estados Unidos, explicó que tiene diferentes significados.

“Algunos interpretan ‘Z’ como ‘Za pobedy’ (para la victoria). Otros, como ‘Zapad’ (oeste en ruso)”, explicó el académico en Twitter.

Respecto a esa segunda interpretación, tiene que ver con las maniobras conjuntas “Zapad-2021”, en las que participaron (en septiembre de 2021) cerca de 200.000 militares de Rusia y Bielorrusia y otros países, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

Zapad-2021 es “el programa de formación más importante realizado hasta la fecha por las Fuerzas Armadas rusas y el ejército bielorruso, que coopera con ellas”, dice en su sitio web el Centro de Estudios Orientales (OSW), un organismo con sede en Varsovia, Polonia, que realiza investigaciones independientes sobre la situación política, económica y social en Europa Central y Oriental.

El ejercicio militar se realizó a lo largo de la frontera noroeste de Rusia con Europa para preparar a las tropas simulando una guerra. Los entrenamientos fueron presentados como “defensivos” pero suscitaron preocupación en Occidente.

La “Z” de los tanques rusos podría referirse, por tanto, a vehículos que fueron usados para esas operaciones militares, pero no hay información confirmada al respecto.

El símbolo fue visto en vehículos rusos que ingresaron a la región de Donetsk el 22 de febrero de 2022 y apareció también en vehículos militares en Crimea, cuando la península fue anexada por Rusia en 2014.

Pero ha trascendido las escenas bélicas y ahora puede apreciarse también en edificios y mobiliario urbano de algunas ciudades rusas.

Está presente en marquesinas de autobuses y en carteles publicitarios que decoran las fachadas de ciudades como San Petersburgo, junto a eslóganes de apoyo a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

De otra parte, el veterano de las fuerzas especiales rusas, Sergey Kuvykin, dijo al sitio web de la revista rusa Life que diferentes símbolos identifican a diferentes unidades militares.

“Se utilizan símbolos como estos: una Z en un cuadrado, una Z en un círculo, una Z con una estrella o simplemente Z sola”.

Kuvykin detalló que las marcas ayudan a asegurarse de que las tropas, que podrían no estar en contacto entre ellas, estén en la ubicación correcta.

Pero los aviones de combate rusos vuelan demasiado rápido para ver las marcas blancas pintadas, dijo el teniente coronel de la Fuerza Aérea de EE.UU. Tyson Wetzel -miembro del grupo de expertos The Atlantic Council- al sitio web Task and Purpose.

No obstante, estuvo de acuerdo en que las “Z” eran una “medida de distensión para ayudar a prevenir el fratricidio”.

Las fuerzas militares rusas no han confirmado el significado del símbolo y tampoco se han pronunciado al respecto las autoridades ucranianas.

Pero más allá de su origen, algunos analistas consideran importante explorar si detrás hay una ideología.

“(La ‘Z’) Se ha convertido en un símbolo de la nueva ideología e identidad nacional rusa”, opinó Kamil Galeev en Twitter.

El académico sostuvo que se trata de una ideología “totalmente fascista” y asegura que “las autoridades (rusas) lanzaron una campaña propagandística para obtener el apoyo popular para su invasión de Ucrania. Y lo están consiguiendo ampliamente”.

La difusión del símbolo sería un ejemplo de ello, considera el experto.

Galeev, quien vive en Moscú, asegura que “muchos ciudadanos y empresarios rusos” están pintando la “Z”en sus autos “de manera completamente voluntaria” para “mostrar su apoyo a la invasión”.

"Z" is a letter that Russian Military are putting on their vehicles departing to Ukraine. Some interpret "Z" as "Za pobedy" (for victory). Others – as "Zapad" (West). Anyway, this symbol invented just a few days ago became a symbol of new Russian ideology and national identity pic.twitter.com/iWuBPhhdEb

— Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022