12 tácticas para lidiar con la escasez y la imprevisibilidad en el supermercado

Si al ver los estantes de los supermercados vacíos te dan ganas de decir palabrotas, estás perdonado. Para los compradores que se enfrentan a una tasa de inflación de más de 40 años, la persistencia de la escasez relacionada con la pandemia en los pasillos de los supermercados no hace más que añadir un insulto a la herida.

Los productos con disponibilidad limitada van desde la comida para gatos hasta las galletas y las bebidas deportivas. “Zero Gatorade a menudo se agota aquí en AZ”, informa Nora Greer de Scottsdale en Facebook. “Las opciones se están agotando en Asheville en la mayoría de las áreas de productos congelados”, publica ScalliwagFinance de Carolina del Norte con el hashtag r/Shortages de Reddit. “Encontrar Fritos ha sido un desafío últimamente”, tuitea Clifton Rankin de Beaumont, Texas, con el hashtag #SupplyChainIssues (#ProblemasEnLaCadenaDeSuministro). “Se está volviendo realmente molesto ver estantes vacíos constantemente donde quiera que voy”, dice Todd O’Neill de White Plains, N.Y., en un foro de vecinos de NextDoor.

Aquí encontrarás lo que puedes hacer para localizar esas bebidas y alimentos difíciles de encontrar, y la razón por la que no puedes encontrarlos en primer lugar.

No se trata solo de la cadena de suministro

Es posible que hayas oído hablar de los problemas de la cadena de suministro para la producción de comestibles, como las retenciones en los puertos de los barcos que transportan materias primas; el ausentismo relacionado con el coronavirus en fábricas en el país y en el extranjero; y la escasez de mano de obra entre los camioneros y los trabajadores de supermercados.

Esas presiones no se han aliviado por completo y aún dificultan que los fabricantes puedan elaborar, empaquetar y enviar sus pedidos. “Tenemos suficientes granos, pero la película plástica que va dentro de las bolsas de galletas dulces y saladas y bocadillos aún está en los puertos de China continental”, dice Burt Flickinger III, director general de Strategic Resource Group, una empresa de consultoría minorista con sede en Nueva York.

Una presión tan poderosa como la oferta ha sido el aumento de la demanda de los consumidores.

“Más personas trabajan de forma remota, por lo que hay más consumo de alimentos en el hogar”, dice Krishnakumar Davey, presidente de participación del cliente en IRI, una empresa de investigación de mercado con sede en Chicago. Los estadounidenses han tenido un fuerte apetito por las bebidas deportivas, las vitaminas, el té y el café listos para beber, y las comidas preparadas, incluidos los desayunos y los bocadillos congelados, según indica la investigación de IRI. “Solo quieren poner algo en el microondas para preparar una comida, rápidamente”, dice Davey.

Enfrentados a los desafíos del suministro y la alta demanda, los fabricantes de productos comestibles han retrasado o racionado las entregas de productos a los estantes de las tiendas, han dejado de fabricar temporalmente algunos productos y han eliminado algunos sabores y estilos de sus líneas para siempre. A menudo, los cambios se realizan estratégicamente para impulsar las ventas de la marca principal, dice John Ruffley, un veterano comerciante de bienes de consumo con sede en Summit, Nueva Jersey. “Eso garantiza que los consumidores tengan al menos su marca para elegir, si no hay el sabor específico”, dice.

El caso de la desaparición de las galletitas Goldfish

Ese juego de manos de comercialización es un triste consuelo para los consumidores que se han acostumbrado a un sabor o tipo de producto favorito. “Creo que Pepperidge Farm se quedó sin los ingredientes para los Goldfish sabor pizza”, tuitea un aficionado de Goldfish que usa el apodo de Ericmalibu troll-at-large. “Por el amor de Dios, demuéstrenme que estoy equivocado”.

Lo sentimos, Ericmalibu troll-at-large. A principios de febrero una portavoz de Pepperidge Farm confirmó a Consumer Reports que, “debido a los desafíos que presenta la cadena de suministro”, la producción de ese sabor se suspendió temporalmente. Sin embargo, el producto “Flavor Blasted Xplosive Pizza flavored Goldfish aún está disponible”, agregó, “y adelantamos que Goldfish sabor Pizza volverá a los estantes en el futuro cercano”. Ella no dio más detalles.

En algunos casos, la desaparición de productos se debe a circunstancias únicas. Una huelga laboral de 5 semanas y media contra Nabisco el verano pasado afectó el flujo de Oreos, galletas Ritz y otros bocadillos populares. Los fabricantes de alimentos para mascotas tuvieron que cambiar sus procesos de fabricación y eliminar algunos sabores y líneas porque no obtienen los mismos tipos de restos de los mataderos que los que obtenían antes de la pandemia. “Si hay un desafío en el abastecimiento, los fabricantes pueden centrarse más en una proteína animal que esté más disponible, por ejemplo, pescado en lugar de pollo”, dice Dana Brooks, presidente y directora ejecutiva del Pet Food Institute en Washington, D.C.

Lo que puedes hacer

Algunos artículos específicos no se están fabricando en este momento y no estarán disponibles por un tiempo. Otros se han ido para siempre. Y es posible que los estantes vacíos se deban a la reducción de los plazos de entrega en los mercados. No obstante, en muchos casos, ubicar los artículos imprescindibles de tu lista de compras se reduce a la táctica. Prueba estas ideas y, si puedes, también comunícate con el proveedor antes de comprar en una tienda o compra en línea para asegurarte de que el producto que deseas esté disponible en tiempo real.

• Hazte amigo del personal en el mercado. Pregúntale al encargado de tu tienda favorita cuándo suelen llegar las entregas de tu producto y ve a la tienda a esa hora (o envía a alguien). En función de tu relación con el encargado, es posible que te reserven los artículos. O pueden tener una idea acerca de si el artículo ha sido discontinuado.

• Levántate temprano. Las entregas de los principales fabricantes a las grandes cadenas de supermercados y almacenes suelen realizarse entre las 4 y las 7 de la mañana, señala Flickinger. “Si el producto está disponible, a las 8 a. m. lo habrán puesto en los estantes”, él dice, “pero puede agotarse a las 10”.

• Frecuenta un almacén mayorista. Suponiendo que te gustan las selecciones limitadas en BJ’s Wholesale Club, Costco y Sam’s Club, es más probable que allí encuentres lo que deseas. Estas tiendas reciben de 12 a 20 entregas por semana de fabricantes de marcas frente a las 3 a 6 entregas que recibe un supermercado común, dice Flickinger. Los fabricantes de marcas favorecen a los almacenes mayoristas porque sus pedidos son menos complejos que los de las tiendas de comestibles y requieren menor variedad y tamaños, explica. Incluso puedes ahorrar dinero: Costco obtiene una puntuación máxima en competitividad de precios en las calificaciones de CR de tiendas de comestibles y supermercados.

• Consulta el sitio web del fabricante. Pueden incluir información sobre lo que está afectando el suministro, así como herramientas para ayudarte a encontrar tus productos favoritos. PepsiCo, fabricante de Gatorade, culpa a una mayor demanda por su problema de suministro, pero también proporciona un enlace a un localizador de productos que identifica las tiendas cercanas que deberían tener tus sabores preferidos. Tiene una herramienta similar para Fritos. La herramienta también te conecta con los servicios de entrega a través de tiendas de comestibles locales y terceros como Instacart y Amazon Fresh. Pero la letra pequeña dice: “*Todos los productos están sujetos a disponibilidad”. Traducción: llama primero a la tienda.

• Publica tus consultas en las páginas de redes sociales de la empresa. Prueba esto en Twitter y Facebook, en las páginas de los fabricantes y de cualquier gran tienda de comestibles que frecuentes. Solo ten en cuenta que es posible que no siempre obtengas una respuesta, y si la obtienes, es posible que no te guste. Por ejemplo, damos nuestras condolencias al usuario de Twitter que recibió esta respuesta de @KelloggsUS: “Hola, nos entristece comunicar que el cereal Rice Krispies Treats ha sido discontinuado. Sin embargo, puedes disfrutar del cereal Rice Krispies Frosted o Cocoa Krispies. ¿Los has probado?”

• Solicita la ayuda de otros consumidores en las redes sociales. En una publicación reciente de NextDoor en el área de Hartsdale, Nueva York, una petición de ayuda para encontrar comida enlatada para gatos Fancy Feast generó más de 90 respuestas, incluidos consejos sobre la disponibilidad actual en varios supermercados locales.

• Utiliza aplicaciones de compras de comestibles patrocinadas por tiendas y de terceros. Algunas aplicaciones de tiendas, como la de Target, te conducirán a la ubicación más cercana donde tu artículo está disponible. Por ejemplo, la aplicación de terceros Basket encuentra tus productos preferidos entre una variedad de tiendas locales y también te permite comparar sus precios.

• Consulta con tiendas de comestibles independientes y tiendas de conveniencia. Estas utilizan sistemas de distribución diferentes a los que utilizan los tenderos tradicionales. Es posible que tengan una idea acerca de los artículos que deseas, incluso cuando no están en tu supermercado local. Cuando buscamos artículos en el localizador de productos Frito-Lay en el área metropolitana de Nueva York, mostró productos disponibles en tiendas de conveniencia y bodegas en lugar de supermercados.

• Regístrate en un servicio de entrega basado en una suscripción. Por ejemplo, en ese hilo de Fancy Feast NextDoor, varios comentaristas mencionaron encontrar sus sabores preferidos a través de Chewy.com, un servicio de entrega de alimentos para mascotas en línea.

• Busca fuentes de mayoristas. Por lo general, tendrás que comprar a granel o en tamaños más grandes, por lo que necesitarás los medios y el lugar de almacenamiento para que esto valga la pena. Luego de que un usuario de r/Shortages de Reddit mencionó haber comprado el último paquete de rollos de canela Pillsbury listos para hornear en su tienda local, escribimos “rollo de canela Pillsbury” en el motor de búsqueda de Google y encontramos una caja de 100 rollos de canela Pillsbury Supreme congelados, comparables en tamaño a Pillsbury Grands, pero sin glaceado, por $100.95 en FoodServiceDirect.

• Cómprale a un tercero en línea. Algunos revendedores de eBay o vendedores externos de Amazon pueden tener lo que deseas, aunque posiblemente a un precio más alto y con gastos de envío. Hace poco los Goldfish sabor pizza se agotaron de manera definitiva en las tiendas en Odessa, Texas y sus alrededores. Amazon y eBay tampoco mostraban paquetes individuales. Pero los consumidores de Odessa podían obtener una variedad de paquetes de Goldfish a través de un tercero en Amazon (6 de queso cheddar, 6 de queso parmesano y 6 de esa codiciada pizza) por $23.55, con entrega en una semana. La entrega para los miembros de Amazon Prime era gratuita.

• Muéstrate abierto a los sustitutos, especialmente a los artículos de marca de la tienda. CR ha descubierto que los artículos de marca de la tienda, o de marca privada, son tan buenos o mejores en calidad que los productos de marca comparables y pueden costar hasta un 25% menos. También considera cambiar a un alimento o bebida comparable que sea tan saludable o más saludable, dice Amy Keating, dietista y nutricionista que dirige las pruebas de alimentos de CR. “De hecho, para los bocadillos he estado haciendo palomitas de maíz con sal o queso parmesano”, dice. “Son calientes, frescas y baratas”.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.