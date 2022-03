Hay cosas que su dinero no puede comprar: Floyd Mayweather Jr. está en la lista negra de Ferrari

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ferrari es una marca de autos tan exclusiva que puede darse el lujo de decidir a quién quiere venderle una de sus piezas y a quién no. Debido a esto, se sabe que existe una lista de personas que son “non gratas” para la marca, mismos a quienes no se les venderá un vehículo de la preciada firma italiana. Y en la lista está Floyd Mayweather Jr.

De acuerdo con un reporte del sitio especializado en carros Autoevolution, aunque esta lista nunca se ha publicado, es de dominio público que diversas celebridades se encuentran en ella, debido a sus excesos o actitudes que no van con la imagen que quiere mantener la marca.

Es por ello que no basta ser rico o famoso para poder adquirir un vehículo de los de Maranello, sino que además, se tiene que estar alineado a los estatutos de marca. Algo que no ha cumplido Floyd Mayweather Jr., quien llegó a poseer vehículos de esta marca, pero se dice que no volverá a tener uno nunca más, debido a que se deshace de ellos muy rápido y rebaja su valor. Esto aunado a su estilo extravagante de vida, mismo que comparte en redes sociales, donde se le puede ver frecuentemente al lado de mujeres con poca ropa y alardeando de sus joyas y billetes, algo que tampoco que gusta a “Il Cavallino Rampante”.

¿Te consideras con suerte para las apuestas? Este Ferrari de Floyd Mayweather podría ser tuyo 👇https://t.co/oSgwAzZXrZ — El Universal Autopistas (@EAutopistas) November 9, 2021

El costo de un Ferrari puede ir de los $330,000 dólares hasta los $4,000,000 aproximadamente, según el modelo que se solicite, mientras que la fortuna de “Money” es de $450 millones de dólares, por lo que sin problema podría comprarse 112 de los más costosos; sin embargo, todo parece indicar que ni con todo su dinero volverá a adquirir uno. De cualquier forma, lo más probable es que esta restricción no le importe mucho, ya que siempre tendrá la opción de adquirir un Bugatti, un Maserati, un Lamborghini, etc.

“Fedha, Vito, Magari na Nyumba ambazo nina miliki zinaweza kukupa motisha au chuki”,- Floyd Mayweather akiwa anaonesha Magari yake ya kifahari anayomiliki zikiwemo Rolls-Royce saba, Maybach na Ferrari.(📹 Insta: Floyd Mayweather) pic.twitter.com/Kqrwm2OORp — millardayo (@millardayo) February 3, 2019

Otros famosos que también están vetados por Ferrari:

Entre las celebridades que comparten la lista negra también se encuentran Nicholas Cage, quien por problemas financieros tuvo que rematar su Enzo; Justin Bieber, quien “perdió” su Enzo durante tres semanas, ya que no sabía dónde lo había dejado estacionado y la marca se molestó por la poca importancia que le dio a a tan preciada pieza de ingeniería; también el DJ Deadmau5 se quedará con las ganas de volver a comprar un bólido de la marca, gracias a que cuando tuvo un 358 Italia Spider lo pintó de azul pastel, le colocó vinilos del famoso personaje de Internet Nyan Cat a lo largo de la carrocería y lo rebautizó como “Purrari”, algo que no le simpatizó para nada a la marca. – ¿Por qué no te tatuas?

– ¿Cuándo has visto un Ferrari con estampas, we?



*El Purrari de @deadmau5* pic.twitter.com/r3UByCKKOW— Palazuelos (@GPalazuelosM) July 17, 2021

