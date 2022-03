10 consejos para ahorrar gasolina en tiempos de inflación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La agresión de Rusia contra Ucrania ha sacudido al mercado del petróleo, y los estadounidenses ya lo ven reflejado en el aumento de los precios de la gasolina en el surtidor. La Asociación Americana de Automovilistas (AAA) indica que el precio promedio del combustible normal, de $4.25 por galón, es 60 centavos más alto que hace una semana; 78 centavos más que hace un mes, y $1.46 dólares más caro que hace un año; también es el precio más elevado de la historia de Estados Unidos. Y se espera que ese valor siga subiendo.

Los automovilistas tendrán que tener en cuenta que los desplazamientos y los viajes por carretera costarán más en un futuro próximo. También quienes vayan a comprar un auto, deben considerar esta situación y dar prioridad al ahorro de combustible a la hora de elegir.

Este es el mejor momento para ajustar las estrategias y técnicas de manejo, para que podamos maximizar el ahorro de gasolina y aliviar la presión sobre el bolsillo.

Los expertos de Consumer Reports hicieron la siguiente lista de consejos, probados en la práctica, para ayudar a los conductores a ahorrar dinero.

Consejos para ahorrar combustible

1. Mantente a la mitad: mantén lleno al menos medio tanque de combustible en los meses fríos de invierno o cuando haya riesgo de escasez (por ejemplo, si no hay muchas gasolineras para satisfacer las demandas de un viaje, o cuando una gran tormenta o huracán es inminente). Los viajes de vacaciones pueden implicar congestiones y retrasos. Tener mucho combustible puede aliviar el estrés y brindarte más flexibilidad con respecto a cuándo y dónde cargar.

2. Consulta por Internet: las aplicaciones y sitios web como GasBuddy muestran los precios locales de la gasolina, de modo que te resultará más fácil encontrar buenos precios en tu área, o si necesitas viajar. En general, las estaciones de servicio bien alejadas de las carreteras principales y del centro de la ciudad suelen tener mejores precios, al igual que los almacenes, y en algunos centros de transporte importantes.

3. Reduce al mínimo los viajes: si puedes retrasar los mandados u otras actividades, conservarás el combustible que ya compraste, bajarás el consumo general, y te ayudará un poco a reducir la escasez de gasolina.

4. Obedece los límites de velocidad: cuando conduzcas, respeta los límites de velocidad y conduce con suavidad. Tus hábitos de manejo pueden desempeñar un papel importante en el ahorro de combustible.

En una prueba reciente de CR, observamos lo siguiente: medimos el consumo de gasolina mientras conducíamos a una velocidad constante de 55, 65 y 75 mph en un Nissan Altima y en una Toyota RAV4. Descubrimos que reducir la velocidad de 65 mph a 55 mph mejoró 6 mpg el ahorro de combustible en el Altima, y 8 mpg en la RAV4. Sin embargo, al viajar a una velocidad crucero de 75 mph, en lugar de a 65 mph, perdimos casi 7 mpg de gasolina en el Altima, y 6 mpg en la RAV4. Las velocidades más altas suponen un costo mayor en el consumo de combustible. Otra forma de verlo: acelerar de 55 a 75 mph es como pasar de un auto compacto a una SUV grande. Más allá de las preocupaciones por la gasolina, el exceso de velocidad es indudablemente un riesgo para la seguridad.

5. Conduce de manera uniforme: evita acelerar y frenar bruscamente, siempre que sea posible. En nuestras pruebas, acelerar y frenar a menudo y de manera repentina hizo que un Toyota Camry antiguo perdiera de 2 a 3 mpg de gasolina . Una vez que hayas alcanzado la velocidad deseada, mantén un ritmo constante. Cuanto más aceleras, más combustible consumes. Frenar innecesariamente derrocha el combustible que se utilizó para acelerar. Conduce con suavidad y anticipa el movimiento del tránsito. Acelerar, doblar en las curvas y frenar suavemente también prolongan la vida útil del motor, la transmisión, los frenos y los neumáticos.

6. Presta atención a la aerodinámica: quita los portaequipajes del techo cuando no los uses. A velocidades de autopista, el motor utiliza más del 50% de su potencia para superar la resistencia aerodinámica. No le sumes más a esto llevando cosas innecesarias en el techo. Hicimos pruebas de ahorro de combustible a velocidad de autopista en un Nissan Altima, y en una Toyota RAV4 con un portaequipajes en el techo, un portaequipajes trasero, y una valija de techo. El mayor impacto fue el de llevar 2 bicicletas de montaña en el techo. El Altima perdió 13 mpg de gasolina, pasando de 46 mpg a 33 mpg. La RAV4 consumió 7 mpg, cayendo de 39 mpg a 32 mpg.

Incluso se pierde cuando se conduce con el portaequipajes vacío: el Altima perdió 5 mpg, y el Toyota bajó 2 mpg. El Nissan perdió 12 mpg con las bicicletas en el soporte de portaequipajes con enganche, mientras que la RAV4 bajó solo 5 mpg. Las bicicletas sobresalían de los laterales del sedán, lo que generaba una mayor resistencia. Pero casi quedaban ocultas detrás de la carrocería de la RAV4, que es más ancha y cuadrada.

La valija de techo generó una disminución de 9 mpg en el Altima, y una pérdida de 5 mpg en la RAV4.

En general, la resistencia aerodinámica no afecta tanto a la RAV4, que es más cuadrada, como al Altima, que tiene líneas más elegantes.

7. Compra gasolina de buena calidad: normalmente recomendamos usar gasolina Top Tier, es decir, la que se mantiene con un estándar más alto gracias a un acuerdo voluntario de numerosas marcas de estaciones de servicio, como BP, Exxon y Shell. Ten en cuenta que muchas gasolineras conocidas no tienen Top Tier. El objetivo es cargar el tanque con combustible de buena calidad siempre que sea posible, pero no está mal ser flexible durante una escasez, o cuando se viaja. Los detergentes que contiene la gasolina Top Tier podrán limpiar cualquier residuo del motor que se haya acumulado.

8. Evita la prémium: ahorra dinero y evita la gasolina prémium a menos que sea “obligatorio”. Esto se indica en la tapa del depósito de combustible. En muchos autos, se especifica que el uso de este tipo de combustible es “recomendado”, esto significa que es opcional. Pero si solo encuentras combustible intermedio o prémium, funcionará bien en un auto hecho para gasolina regular.

9. Comprueba la presión de los neumáticos: revisa la presión de las llantas. Estas pierden alrededor de 1 psi al mes. Tener los neumáticos con una presión más baja que la recomendada en la etiqueta del marco de la puerta, puede afectar el rendimiento, la durabilidad de la llanta, y el ahorro de combustible.

10. Evita el aire acondicionado: usar el aire acondicionado consume gasolina. En un clima templado, si puedes arreglártelas sin el aire, aunque sea abriendo las ventanas, harás un buen ahorro. Sin embargo, cuando hace calor, tener el aire acondicionado encendido para enfriar la cabina y reducir la humedad es una sabia inversión para tu comodidad y para mantenerte alerta mientras conduces.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.