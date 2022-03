¿Cuál es la humedad ideal para el hogar?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¿Cómo darte cuenta de que necesitas un humidificador? Es muy posible que tu cuerpo te lo diga.

Especialmente en invierno, cuando las bajas temperaturas generan aire más seco, tanto en el interior como el exterior, podrías sentir tu nariz un poco congestionada. La piel podría picarte o escamarse. Es posible que tus cutículas se agrieten, tus labios sangren y sientas ardor en tus ojos.

Un buen humidificador te ayudará a aliviar esos síntomas, incorporando humedad al aire dentro de tu casa. La humedad relativa óptima para el aire en interiores está entre el 30% y el 50%, muy por encima del 10% al que puede llegar en invierno. En los climas más fríos, lo mejor es que la humedad relativa en interiores se encuentre entre el 30% y el 40%; si es mayor, se producirá condensación, según Energy Star.

La humedad adecuada te brinda múltiples beneficios. También puede ser útil para los niños, los animales domésticos, y algunas cosas que tienes en casa. Sigue leyendo para conocer los detalles y los humidificadores mejor valorados en las pruebas de Consumer Reports, para encontrar el más conveniente, según el tamaño de los espacios de tu hogar.

Ojos, nariz, garganta y respiración

Un humidificador puede ayudar a aliviar la irritación de los ojos y las fosas nasales, así como la sequedad de la garganta en el invierno, aconseja la Clínica Mayo. Ayuda a regenerar la humedad dentro de la nariz y la garganta, y puede ayudar a mantener la capa acuosa, o lubricante, del ojo.

Aumentar la humedad de tu hogar también puede hacer que te sientas más cómodo cuando te enfermes. “Algunas personas sienten alivio al respirar aire cálido y húmedo cuando tienen una infección de las vías respiratorias superiores, un resfriado, o una sinusitis”, dice el doctor Philip G. Chen, profesor asociado de otorrinolaringología y rinología de la University of Texas Health, en San Antonio.

Si tienes un problema crónico como el asma, incorporar más humedad al aire podría ayudarte a soportar mejor el tiempo que estés dentro de casa. “Un humidificador es una opción para sentirte cómodo”, dice Chen. Cualquier persona que padezca una enfermedad como el asma debería hablar con su médico sobre su situación específica, añade.

Qué más puedes hacer: con cualquier humidificador, sigue las instrucciones del fabricante para su limpieza periódica. Un humidificador que no se limpia correctamente puede provocar la proliferación de bacterias nocivas, que pueden causar problemas graves de salud.

Piel, uñas, cutículas y cabello

El aire seco extrae el agua de nuestro cuerpo, lo que dificulta que la piel, el pelo y las uñas retengan la humedad. El resultado puede ser picazón, piel escamosa, cutículas agrietadas, uñas que se parten más fácilmente y, para algunos, inflamación. Bañarse con agua caliente también reseca mucho la piel.

Al agregarle humedad al aire, haremos que se evapore menos agua del cuerpo, explica el doctor Steve Daveluy, profesor asociado y director del programa del Departamento de Dermatología de la Universidad Estatal de Wayne, en Detroit. “Recomendamos el uso regular de humidificadores en los meses secos de invierno”, dice.

Qué más puedes hacer: toma duchas más cortas para reducir la pérdida de humedad, aconseja Peter Burk, profesor clínico asociado de medicina en el Facultad de Medicina Albert Einstein en el Bronx, Nueva York. Usa un jabón suave, seca tu piel con palmaditas y utiliza una crema hidratante que incluya ceramida, agrega el doctor Joseph L Jorizzo, profesor de dermatología de la Universidad Wake Forest, en Winston-Salem (Carolina del Norte). “Ese ingrediente ayudará a atrapar el agua en la piel”, explica.

Mascotas

El nivel de humedad ideal para las mascotas con pelo en ambientes interiores suele ser el mismo que el recomendado para los humanos, por lo que vale la pena usar un humidificador para reducir la sequedad del aire, dice Gene Pavlovsky, director médico de la Clínica Veterinaria del Sur, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Illinois, en Urbana. En algunos gatos y perros, agrega, la baja humedad puede provocar sequedad en la piel, lo que puede generar caspa y, en algunos casos, comezón leve.

Qué más puedes hacer: los animales tropicales podrían necesitar más humedad para sentirse como en su entorno natural; consulta a tu veterinario para obtener más detalles. Krista Keller, profesora adjunta de medicina zoológica en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Illinois, aconseja a quienes tengan loros, especialmente de especies como los Amazonas y los Guacamayos, que lleven a sus aves al baño cuando se duchen. “De esta manera, podrán recibir esos agradables, calientes y húmedos vapores de agua”, dice.

Cosas que tienes en tu casa

Los objetos de materiales naturales como la madera y el cuero, pueden verse perjudicados por la baja humedad. La sequedad excesiva puede encoger los tablones de madera, creando huecos y haciendo que crujan. Los muebles de madera pueden partirse. Los poros del cuero, que dejan pasar la humedad, pueden encogerse haciendo que las pieles pierdan flexibilidad. Los instrumentos de madera pueden desafinarse y deformarse. Mantener una humedad ambiental óptima puede ayudar a que estos objetos duren más.

Qué más puedes hacer: en el caso de los instrumentos valiosos, dedica un espacio donde puedas mantener la humedad relativa entre el 45% y el 55%, o compra un humidificador hecho para tus instrumentos. Encontramos uno para guitarras en Amazon, puntualmente una esponja que viene dentro de una pequeña caja plástica y se coloca en el agujero del sonido, por menos de 20 dólares. Si tienes cosas de cuero, aplica acondicionador para pieles, y nunca las dejes al aire libre. Mantén los muebles de madera alejados de la luz solar directa y de los conductos de calefacción y aire acondicionado.

Plantas de interior

Colocar un humidificador en tu casa puede ayudar a tu bienestar y a preservar algunas pertenencias, pero no es de mucho beneficio para tus plantas. Eso es porque estas crean su propia humedad. “Las plantas exudan más humedad cuando el aire está seco, y menos, cuando está húmedo”, dice Chris Raimondi, un horticultor que trabaja en Hohokus, una ciudad de Nueva Jersey, y es instructor de paisajismo y plantaciones de interior en el Jardín Botánico de Nueva York. “Se adaptan a su entorno”.

Qué más puedes hacer: aunque las plantas se adaptan, debes asegurarte de que reciban la cantidad de agua adecuada, indica Raimondi. Coloca cada planta en una maceta de tamaño adecuado con un orificio de drenaje. Pon cada maceta en un plato o bandeja poco profunda y llena de grava o pequeñas piedras, para elevar la planta por encima del agua escurrida cuando la riegas. “Debes asegurarte de que la planta no está asentada en un recipiente con agua, lo que puede provocar que las raíces se pudran y la planta se estrese”, dice Raimondi. “Eso puede atraer a los insectos y provocar enfermedades”.

¿Necesitas un humidificador nuevo?

A continuación, te presentamos los cinco humidificadores mejor valorados en las pruebas de Consumer Reports, uno por cada tamaño que probamos, enumerados del más pequeño al más grande.

Para más consejos de compra, consulta nuestra guía de compra de humidificadores. Para ver los resultados de las pruebas y más opciones, los miembros de CR pueden consultar nuestras calificaciones para humidificadores, que incluyen unidades que van desde el tamaño personal hasta consolas que pueden humidificar 1,000 pies cuadrados o más.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.