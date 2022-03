VIDEO: Hombre ataca con un bate a oficial de Policía en Walmart de San Diego; muchos cuestionan si no le dispararon por ser blanco

Un hombre de 26 años fue acusado de intento de asesinato de un oficial de policía y otros cargos luego de un incidente en el que lo atacó con un bate de béisbol en una tienda Walmart del área de San Diego el 4 de marzo.

La Policía de El Cajón publicó esta semana el video grabado con la cámara corporal del oficial, en el cual se observa el ataque del individuo identificado como Julian Sebastien Kurko.

Each day officers respond to calls not knowing what they will encounter. This was Friday. Our Officer was called to the Walmart-605 Fletcher Parkway. For two min. he was in a fight for his life until his cover arrived.



De acuerdo con el comunicado de las autoridades, el hombre estaba tratando de robar mercancía de la tienda Walmart localizada en el 605 de Fletcher Parkway, en El Cajón. Cuando los empleados de la tienda trataron de intervenir, el sospechoso los amenazó con el bate de aluminio.

Según se observa en el video, cuando el oficial llegó a la escena y le pidió al sospechoso soltar el bate, éste se le fue encima y abanicó con todas sus fuerzas directo a la cabeza, pero el policía logró detener el bate parcialmente con su brazo, el cual resultó lesionado. Otros oficiales le ayudaron a detener a Kurko.

Resulta que Kurko tenía antecentes por otros crímenes violentos en contra de policías, siendo sentenciado dos veces a un año en prisión estatal, pero nunca estuvo preso, según el comunicado. Eso seguramente cambiará. Por ahora se encuentra arrestado en la cárcel central del condado San Diego y encara diversos cargos.