Ayuda para pagar agua y luz en camino para los angelinos

La ciudad de Los Ángeles anunció que continúa en pie la ayuda para que las familias puedan pagar los servicios públicos, como el gas y electricidad, debido a que muchos se enfrentan dificultades económicas a causa de la pandemia por el covid-19.



El programa ‘Help Is On The Way’ (La ayuda está en camino), cuya meta es proporcionar $275 millones en créditos automáticos a clientes residenciales y comerciales del Departamento de Agua y Energía (LADWP), se verá reflejada a fines de marzo.



“Queremos que las empresas y las personas sientan que se pueden quitar un peso de encima y no estresarse tras el covid porque tienen deudas con sus servicios públicos”, dijo el alcalde Eric Garcetti al hablar del programa.



Agregó, que durante la pandemia, miles de residentes y negocios de Los Ángeles dejaron de pagar sus facturas y se acumuló una deuda de $827 millones.



Los $275 millones que ofrece para el alivio se aplicaron automáticamente a las cuentas de los clientes, sin que se tuviera que completar papeleo o solicitar la ayuda, dijeron las autoridades. Los usuarios que reciban el subsidio también recibirán una notificación por correo electrónico.



“Lo hicimos fácil y espero que el gobierno avance. [Con el crédito provisto] el LADWP simplemente borró la deuda de las cuentas”, dijo Garcetti.



Los fondos de la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense y el estado permitieron que el programa eliminara la deuda de servicios públicos de 280,000 hogares y negocios en Los Ángeles, agregaron diversos funcionarios.



Una versión anterior del programa también usó $50 millones a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus.



Garcetti dijo que la ciudad también está buscando fondos adicionales del estado para la deuda de servicios públicos de aguas residuales.



La presidenta del Concejo Municipal, Nury Martínez, indicó que los funcionarios estaban trabajando para correr la voz a través de la campaña Help Is On The Way porque “incluso ahora, hay programas de deuda de servicios públicos disponibles que muchos angelinos desconocen pero que están disponibles para ellos”. Y agregó que las personas que han recibido créditos automáticos aún son elegibles para un alivio adicional.



“Necesitamos asegurarnos de que todos los angelinos sepan que tienen acceso a estos programas cruciales”.



La moratoria sobre cortes de servicios públicos que inició al comienzo de la pandemia está vigente pero solo hasta fin de mes.



La presidenta de la Junta de Comisionados de Agua y Energía, Cynthia McClain-Hill, instó hace unos días a los angelinos de bajos ingresos a inscribirse en el nuevo programa de descuento “E-Z Save” del LADWP, que se puede encontrar en bit.ly/3sBQmrU



Junto con los créditos automáticos, las personas pueden obtener programas de asistencia financiera, descuentos y planes de pago extendido, lo que permite a los clientes de “E-Z Save’’ pagar sus facturas durante cuatro años.

Las personas también pueden visitar ladwp.com/cares para obtener información sobre las opciones de alivio de servicios públicos.