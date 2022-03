Consigue el coche que necesitas ahora

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Probablemente hayas escuchado que es un momento complicado para comprar un automóvil, ya sea nuevo o usado. Y eso es cierto: la disponibilidad es escasa y los precios son más altos de lo habitual. Sin embargo, hay muchas buenas razones por las que podrías querer (o necesitar) comprar un auto ahora mismo. Tal vez tu coche viejo esté en las últimas, tu contrato de arrendamiento esté por vencerse, tu hijo adolescente necesita un coche o tal vez simplemente estés entusiasmado por todas las características de seguridad y conveniencia que tienen los últimos modelos y estés listo para actualizarte. No te preocupes. Incluso en el desafiante mercado actual de compra de automóviles, puedes encontrar un auto que te guste a un precio razonable. Te decimos cómo.

Pero primero, echemos un rápido vistazo a los factores que causan las complicaciones actuales. Se trata principalmente de una escasez mundial en el suministro de microchips. Cada coche nuevo requiere entre 30 y 100 computadoras, cada una con múltiples chips, para operar todo, desde los motores de las ventanas hasta las pantallas de infoentretenimiento. La escasez de chips y otras interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la pandemia han dificultado que los fabricantes construyan coches con la suficiente rapidez para satisfacer la demanda de los consumidores. Para mantenerse al día, algunos fabricantes incluso suspendieron temporalmente ciertas características. Por ejemplo, General Motors anunció a finales del año pasado que dejaría de lado los asientos con calefacción y otras opciones en varios modelos. Los expertos dicen que la escasez de chips probablemente se prolongará hasta el próximo año.

La consiguiente escasez de coches nuevos también aumentó la demanda y los precios en el mercado de coches usados.

Debido a la gran cantidad de posibles compradores compitiendo por los autos disponibles, los concesionarios no están tan dispuestos a ofrecer descuentos, por lo que negociar el precio no es fácil. Algunos de los modelos más buscados incluso se venden por mucho más del precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP), como el Kia Telluride, que CR recomienda y por el cual las personas están pagando alrededor de un 15% más, en promedio. Sin embargo, hay un lado positivo: si tienes un automóvil para cambiar, es más valioso que nunca y puede ayudar a compensar los precios más altos de tu próximo vehículo.

Sigue leyendo para obtener la ayuda de los profesionales automotrices de CR para navegar por cuatro escenarios comunes de compra de autos, además de sus selecciones para los mejores coches nuevos y usados disponibles ahora.

1. No puedes esperar más tiempo para una actualización

Tal vez postergaste la compra de un auto nuevo desde que comenzó la pandemia, pero crees que no puedes esperar más. O tal vez quieras algo con tecnología de punta y características de seguridad activa que tu coche viejo no tiene. Es posible que las existencias del concesionario sean un poco escasas en este momento, pero aún puedes encontrar una buena actualización de tu auto actual si eres flexible con los detalles como las opciones de diseño, el color de la pintura o, incluso, el modelo exacto. Busca entre las opciones disponibles y mantén la mente abierta. Puede ser que un modelo que no habías considerado antes se adapte a tus necesidades. Además, dependiendo de dónde vivas, es posible que merezca la pena buscar en concesionarios fuera de tu área para encontrar una mejor selección.

“Revisa sitios como Cars.com, CarGurus y los sitios de los fabricantes para ver el nuevo inventario, incluyendo lo que está por venir”, dice Gabe Shenhar, director asociado del programa de pruebas de automóviles de CR. “Si encuentras el cochel adecuado, ponte en contacto con el concesionario y haz un depósito. Si todavía no encuentras lo que quieres, puedes hacer un pedido especial de un coche”.

Con un pedido especial, configuras tu automóvil en línea o en un concesionario, y en unos meses, cuando sale de la línea de ensamblaje, obtienes un modelo con las opciones exactas que deseas. (Asegúrate de verificar dos veces que el automóvil tenga todo lo que ordenaste antes de sacarlo del lote del concesionario después de la entrega).

Los modelos que seleccionamos aquí tienen las últimas características de seguridad y comodidad, y una disponibilidad razonablemente amplia.

2. El alquiler de tu automóvil está por vencerse

En el pasado, cuando el contrato de alquiler llegaba a su fin, lo más probable es que devolvieras el coche y alquilaras uno nuevo. Pero hoy en día, con los precios por las nubes de los coches usados, lo más inteligente es comprar el coche que estás alquilando. La mayoría de los contratos incluyen una opción de compra, y debido a que los términos de un alquiler que vence hoy se calcularon hace dos o tres años, el precio al que podrías comprarlo será mucho más bajo que el del mismo auto que obtendrías actualmente en el mercado abierto. Eso significa que podrías obtener una gran oferta por el automóvil que ya estás conduciendo. Consulta el estimador de valor de intercambio de CR para saber cuánto vale actualmente tu automóvil. Si prefieres alquilar un automóvil nuevo, es posible que puedas aprovechar el alto valor de la devolución del automóvil de alquiler para obtener términos de un nuevo alquiler mejores que los que ofrecen el concesionario o el fabricante. Estos son dos modelos muy fáciles de conseguir que podrías considerar para el alquilar.

3. Tienes que reemplazar tu automóvil cuanto antes

Si tu auto requiere una reparación grande y costosa (o simplemente se destruyó en un accidente), es posible que necesites otro automóvil de inmediato. Primero, usa el estimador de valor de automóviles de CR y el asistente de reparación de automóviles para saber si vale la pena reparar tu auto. Debido a que los precios de los autos usados son tan altos, incluso una reparación costosa podría tener sentido desde el punto de vista financiero, siempre que el costo de la reparación no eclipse el valor del vehículo. En otras palabras, no gastes $8,000 en reparar un automóvil que vale solo $6,000. A continuación, te mostramos cómo desglosar el costo de una reparación grande y compararlo con el pago de un automóvil nuevo.

Si el carro viejo se destrozó o no vale la pena repararlo y necesitas otro rápidamente, puedes comprar o alquilar uno nuevo, o bien, puedes ahorrar dinero si compras un carro usado. Los mejores precios los encontrarás en la gama de 6 a 10 años. Consulta los inventarios de los concesionarios con frecuencia para ver qué hay disponible o visita sitios web como Carvana y TrueCar para buscar los listados.

4. Quieres un automóvil para tu hijo adolescente

Puede ser tentador regalarle a tu hijo adolescente un auto de segunda mano o un auto usado de bajo costo, pero CR recomienda comprar el automóvil más nuevo y seguro que te permita tu presupuesto. Después de todo, los adolescentes son conductores sin experiencia que tienen casi cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en un choque. Los automóviles nuevos tienen las últimas y mejores características de seguridad y tecnología para evitar choques. Sin embargo, siendo realistas, comprar un automóvil nuevo para un adolescente no es una opción para muchas familias, porque el precio, tanto del automóvil como de las primas del seguro, puede ser exorbitante.

Ya sea que compres uno nuevo o usado, busca un modelo con las características de seguridad más importantes para los conductores adolescentes: control electrónico de estabilidad (ESC), que se requiere en todos los modelos nuevos desde 2012; buenos frenos que detienen el vehículo desde 60 mph en 145 pies o menos en las pruebas de CR; manejo promedio o mejor según las pruebas de CR; confiabilidad superior a la media; calificaciones “buenas” en cuatro pruebas clave de resistencia a choques del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) y al menos cuatro estrellas en la calificación de seguridad general de cinco estrellas de la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en las Carreteras.

Estos dos modelos alcanzan las indicaciones de seguridad más importantes y se ajustan a una variedad de presupuestos. Visita CR.org/teencars para ver una lista de los mejores automóviles usados para adolescentes.

Tu guía de búsqueda de automóviles

Identifica los modelos que se adaptan a tus necesidades

Busca calificaciones y reseñas en línea, teniendo en cuenta el presupuesto, el tamaño y las necesidades de estilo de vida, como la tercera fila de asientos y la capacidad de remolque. También puedes consultar los historiales de confiabilidad, las puntuaciones de satisfacción del propietario y la información sobre las características de seguridad y los resultados de las pruebas de choque en CR.org/carsatoz. También querrás obtener información sobre otros niveles de equipamiento y modelos comparables para que puedas pasar a una segunda opción.

Decide entre uno nuevo y uno usado

Consulta los precios de transacción actuales mediante el Servicio de compra de autos Build & Buy de CR o TrueCar para saber cuál es el precio justo por el modelo que deseas. Haz los cálculos para saber si te conviene comprar una versión nueva o usada. Los precios de los automóviles usados son elevados ahora, por lo que es posible que comprar uno nuevo sea una mejor opción que comprar un coche de 3 años. Además, los cargos financieros más bajos, el odómetro en cero y una garantía completa de fábrica pueden hacer que los automóviles nuevos sean más atractivos. Comprar automóviles usados en estos días a menudo significa mirar hacia atrás varios años para ver un descuento significativo.

Investiga el valor de intercambio de tu automóvil

Utiliza el estimador de valor de intercambio de CR para saber cuánto vale tu automóvil viejo. Después averigua lo que te ofrecerá un concesionario local. Es probable que obtengas más dinero por tu automóvil viejo si lo vendes tú mismo, así que verifica su valor minorista mediante el Kelley Blue Book y consulta a qué precio se cotizan las versiones con opciones similares del mismo modelo.

Financiamiento seguro

Obtén una aprobación previa de financiación a través de tu banco o un proveedor en línea como Carvana o LendingTree. Fijar una tasa te da un punto de partida para negociar los términos de financiamiento con un concesionario. Si el concesionario puede superar tu préstamo garantizado, genial.

Encuentra tu automóvil a un precio justo

Usa un agregador de listas de automóviles como Cars.com o CarGurus para buscar modelos cerca de ti. Puedes ampliar tu radio de búsqueda si no encuentras lo que quieres en tu área. Sin embargo, llama a los concesionarios antes de salir a ver un automóvil específico, porque algunos publican listados en línea antes de tener los automóviles en sus lotes. Utiliza el Servicio de compra de autos Build & Buy de CR para comparar vehículos en stock y ver lo que otros pagaron. En línea puedes obtener ofertas de precios por adelantado de concesionarios locales certificados. Además de los incentivos nacionales, los miembros de Consumer Reports son elegibles para ofertas de incentivos adicionales de fabricantes selectos.

Prueba y verifica las características

Realiza una prueba de manejo del automóvil para asegurarte de que te sientas cómodo con su rendimiento y verifícalo físicamente para cerciorarte de que el automóvil que estés comprando tenga todas las características que deseas antes de sacarlo del lote del concesionario. Algunos fabricantes tuvieron que suspender ciertas opciones debido a la escasez de chips y otros problemas de la cadena de suministro, lo que significa que la información y los folletos en línea pueden estar desactualizados. Pregunta si el fabricante planea instalar las características que faltan de forma retroactiva.

Prepárate para actuar rápido

Este es un mercado de vendedores. Si tienes que salir de tu área local para ir a un concesionario, los expertos de CR recomiendan realizar un depósito reembolsable por el automóvil por teléfono para asegurarte de que esté allí cuando llegues. Además, prepara tu financiamiento completo y tu automóvil viejo para el intercambio para acelerar la transacción. Los concesionarios están menos dispuestos a negociar ahora, si es que lo hacen, pero los fabricantes aún pueden ofrecer términos atractivos en alquileres y financiamiento.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de abril 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.