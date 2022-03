En video, Thalía dice que le ha salido una gran papada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si por algo se ha caracterizado siempre Thalía ha sido por expresarse con una sinceridad poco habitual en las celebridades a través de las redes sociales, donde habla como si estuvieran escuchándola sólo sus amigos y no millones de personas. Esta semana la cantante mexicana hizo un nuevo en vivo para compartir con sus seguidores una de sus grandes inseguridades: el exceso de piel y grasa que ha comenzado a notarse bajo su barbilla durante el último par de años.

“Yo no sé ustedes, pero con la pandemia y con estos teléfonos ‘inteligentes’, me ha salido una papada cañona. Yo también les veo a ustedes unas papaditas que antes no tenían”, aseguró la cantante en un video grabado por ella misma.

Todos sus fans saben que Thalía es una amante del ejercicio físico porque comparte a menudo sus rutinas de entrenamiento en las redes sociales, pero en esta ocasión no sabe qué hacer para conseguir un rostro tan definido como sus abdominales. Antes de que nadie le recomendara pasar por el quirófano, Thalía ha aclarado que la cirugía estética no es una opción, aunque no descarta someterse a procedimientos menos invasivos. “No quiero ninguna navaja ni nada todavía, cero, ningún procedimiento extra. Pero tiene que haber alguna máquina maravilla o algún tratamiento”, comentó.

