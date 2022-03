Agenda de eventos: diversión familiar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Festival del boysenberry

El Boysenberry Festival es un evento anual de comida en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) que celebra las raíces de este parque resaltando el pequeño fruto que inició todo, el boysenberry. Durante esta temporada del año, los visitantes pueden degustar una serie de platillos, bebidas y postres con un toque o con el sabor de esta fruta; habrá más de dos docenas de nuevas creaciones. La fiesta se complementa con música en vivo, shows musicales con los personajes de los Peanuts y mercancía alusiva al evento. Este año se extiende una semana más; a partir de mañana viernes y hasta el 24 de abril. La tarjeta con seis cupones cuesta $50. Entrada al parque desde $69. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Tiempo de mariposas

El museo Kidspace (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) comenzó su celebración del ciclo de vida y habitat de las mariposas y otros polinizadores en su Temporada anual de mariposas. Durante el evento, los visitantes pueden participar en el Bug Safari!, que consiste en buscar huevos y orugas en el campus; o en el Create-a-Caterpillar, en el que pueden crear una oruga con barro. También pueden adoptar una oruga para que la crien y la liberen cuando se haga mariposa. Continúa durante toda la primavera. Martes a domingo 10 am a 5 pm. Boletos $12.95 a $14.95. Informes kidspacemuseum.org.

Arte chicano

La exhibición L.A. Memo: Chicana/o Art from 1972-1989, que se muestra en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) incluye las obras de más de 30 artistas –entre ellos Judy Baca, Carlos Almaraz, Patssi Valdez y Alfredo de Batuc–, que en la década de los setentas y ochentas se esforzaron por escudriñar aspectos de la cultura popular y presentaron narrativas alternativas sobre raza, género, sexualidad y ciudadanía que no estaban representados en la práctica artística dominante en ese momento. Termina el 18 de agosto. Entrada gratuita. Informes y horarios lapca.org.

Foto: Cortesía

Teatro familiar

Rapunzel Alone es la historia de Lettie, una niña con una mezcla de razas de Londres a la que envían al otro lado del país por su propia seguridad durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En una granja alejada, enfrenta sus propias batallas con una guardiana muy estricta y un ganso. Se presenta en The Wallis (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills). Hoy jueves y mañana vieres 7 pm; sábado 2 y 7 pm. Boletos $25. Informes thewallis.org.

Foto: The Wallis

Nueva atracción

El San Diego Zoo (2920 Zoo Dr., San Diego) abrió las puertas del Wildlife Explorers Basecamp, una área de 3.2 acres en la que los visitantes de todas las edades podrán echar una mirada de cerca a la naturaleza. En este espacio se pueden realizar actividades que tienen como fin fomentar la empatía por la vida silvestre; hay juegos interactivos en pantallas táctiles, observación a través de microscopios y exploración por medio de de elementos de juegos acuáticos y más. Abierto todos los días 9 am a 6 pm. Boletos $55 a $65. Informes zoo.sandiegozoo.org.

Foto: San Diego Zoo

Ópera en la catedral

La nueva ópera The Three Women of Jerusalem (Las tres mujeres de Jerusalén), comisionada a la compositora y libretista Carla Lucero, se presentará con un elenco de cientos de artistas en un escenario monumental en la Catedral de Nuestra Señora de los ángeles (555 W. Temple St., Los Angeles). La obra, cantada en español, está basada en la narrativa de la octava caída de la pasión de Jesucristo. Cientos de actores de otras partes del mundo se unirán virtualmente. Sábado 3 y 6:30 pm. Boletos gratuitos. Informes laopera.org.

Exhibición de autos

El Petersen Automotive Museum ( 6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) inauguró la Collection of Hollywood’s Most Iconic Television and Movie Cars, una exhibición que incluye algunos de los vehículos más famosos que han aparecido en filmes y en televisión. Integra autos, motocicletas y creaciones originales, como el Ecto-1, de la cinta “Ghostbusters”; Time Machine, de la trilogía de “Back to the Future” y el Batimóvil de “Batman” y “Batman Returns”. Abierto todos los días 10 am a 5 pm. Boletos $12 a $17. Informes petersen.org.

Foto: Petersen Museum

Teatro latino

La compañía de teatro de repertorio clásico de A Noise Within (3352 E. Foothill Blvd., Pasadena), comenzará con la presentación de Anna in the Tropics, un drama de Nilo Cruz que entreteje la historia de una fábrica de cigarros en Florida en 1929 con lo que sucede con la novela de Tolstoy, Anna Karenina. Dirigida por Jonathan Muñoz-Proulx. Del domingo 20 de marzo al 17 de abril. Boletos $25. Informes y horarios anoisewithin.org.

Foto: A Noise Within

Nueva obra

Adobe Punk es una nueva obra teatral creada por Theresa Chávez y Gabriel Garza, madre e hijo respectivamente. Es la primera vez que una producción se enfoca en el punk en Los Angeles, y también la primera vez que se sitúa en la ciudad de Bell Gardens. Chávez dirige y es también, junto con la cantante Nina Díaz, autora de la música. Estrena el sábado en el Margo Albert Theatre de la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles). Termina el 3 de abril. Boletos $20 a $60. Informes y horarios en plazadelaraza.org.

Festival infantil

El Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) llevará a cabo su décimo séptimo International Children’s Festival, que celebra el talento y cultura de la niñez. Incluye desde presentaciones de varios tipos de danza y música hasta artes marciales. Tendrá lugar en el Great Hall y en el teatro Honda Pacific Visions del acuario. Sábado y domingo 9 am a 5 pm. Boletos $26.95 a $36.95; gratis menores de 3 años. Informes aquariumofpacific.org.