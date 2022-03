El Canelo Álvarez arremetió contra Ryan García y defiende a Eddy Reynoso

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez salió en defensa de Eddy Reynoso y aprovechó para arremeter contra Ryan García que recientemente se quejó del entrenador por sus métodos cuando perteneció ‘Canelo Team’.

En entrevista para ESPN el pugilista de peso ligero aseguró que Reynoso “no le estaba funcionando” ya que nunca estaba disponible cuando tenía que entrenar en el gimnasio, el principal motivo para dejarlo como manejador e irse con su padre y Joe Goossen.

“No tenía tiempo para entrenarme y ya no estaba funcionando. Ya habían pasado dos semanas (hacia el campo de entrenamiento) y no lo había visto (a él), así que pensé: ‘¿Sabes qué? Solo necesito hacer

un cambio” Ryan García

Considerado el mejor boxeador del momento y en preparaciones para su próxima pelea, el 7 de mayo contra Dmitry Bivol, el Canelo Álvarez ha salido a defender a su entrenador, que lo ha acompañado en sus éxitos recientes tras cortar su relación con Óscar de la Hoya:

“Por algo Eddy Reynoso es el mejor entrenador del mundo, ponte a ver dónde están ambos, uno es el mejor entrenador de todos y del otro (García) no hay mucho que decir. Cada quién está donde debe de estar, no hay más que agregar”, dijo el pugilista en entrevista para el programa No Puedes Jugar.

García, conocido también como “The New Golden Boy” (El nuevo chico de oro, en español), es de nacionalidad estadounidense y ascendencia mexicana aunque no habla prácticamente nada el español. Es considerado uno de los más importantes pugilistas de la nueva cepa del boxeo, aunque algunos críticos aseguran que tras salir del Canelo Team no tendrá tanto empuje y preparación.

Su próximo pleito será el 9 de abril contra el ghanés Emmanuel Tagoe que tiene 32 victorias y tan solo una derrota.

