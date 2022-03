Cuatro soldados de EE.UU. mueren en un accidente aéreo en Noruega

El Ministerio de Defensa de Noruega informó este sábado que cuatro soldados estadounidenses murieron al estrellarse el avión militar MV-22B Osprey con el que participaban en unas maniobras de la OTAN.

La aeronave desapareció de los radares la tarde del viernes, en un momento en que enfrentaba condiciones meteorológicas adversas en su ruta hacia Bodoe, donde debía aterrizar la tarde del viernes.

“Con gran tristeza, hemos recibido el mensaje de que cuatro soldados estadounidenses han muerto en un accidente de avión la noche pasada”, escribió en Twitter el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. “Los soldados participaban en el ejercicio de la OTAN ‘Cold Response'”, agregó, ofreciendo sus condolencias a familiares y compañeros. El mismo mal tiempo ha dificultado las labores de búsqueda.

It is with great sadness we have recived the message that four American soldiers died in a plane crash last night. The soldiers participated in the NATO exercise Cold Response. Our deepest sympathies go to the soldiers' families, relatives and fellow soldiers in their unit.

