Enroll LA, una iniciativa para ayudar a las familias de bajos recursos de Los Ángeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Santos Hernández es vendedor de flores desde hace más de 10 años. Está casado y tiene cuatro hijos menores de 13 años de edad. Pese a trabajar largas horas, sus ingresos son extremadamente bajos por lo cual está muy agradecido de haber recibido asesoramiento por una organización local para recibir ayuda económica y de alimentos.

“Desde hace tres años voy con el Central City Neighborhood Partners (CCNP) porque me recomendaron”, expresó el inmigrante originario de Guatemala, quien principalmente habla quiché. “Yo les digo a ellos que me siento en familia porque me entienden todo lo que les digo. Yo no hablo muy bien español”.

Santos y toda su familia han recibido ayuda para hacer sus impuestos a través del programa Enroll LA, una iniciativa de participación en todo el condado de Los Ángeles para garantizar que las familias tengan acceso al programa de alimentos CalFresh y otros beneficios públicos.

Enroll LA está financiado por la Fundación Comunitaria de California e involucra a 18 organizaciones para brindar servicios de divulgación, inscripción y preparación de impuestos. Una de esas organizaciones es CCNP.

Santos dijo que por sus hijos, quienes son nacidos en Estados Unidos, reciben alrededor de $600 al mes para alimentos. Esto le ayuda a él como cabeza de familia a no tener que preocuparse tanto por costear los gastos del supermercado.

“A veces hay personas que me dicen que no agarre esa ayuda porque me van a quitar a los niños, pero yo sé que no es cierto porque la ayuda es para ellos”, indicó Santos.

Este es un mito que día a día los representantes de organizaciones como CCNP intentan aclarar.

Promotoras comparten información sobre el programa Enroll LA. (Suministrada)

Margarita Álvarez Gómez, directora ejecutiva de CCNP, dijo que constantemente están haciendo divulgación del programa y educando a las personas para garantizar que sus familias reciban beneficios a los que califican. Aparte de CalFresh están ayudando con las declaraciones de impuestos donde los contribuyentes —dependiendo de cada situación personal— pueden calificar para créditos tributarios que pudieran devolverles miles de dólares.

Ayuda para familias de estatus mixto

Gómez dijo que toda la información que ellos proveen tanto en persona como en las redes sociales es en inglés y español. Gran parte de su alcance a la comunidad es para hablarles acerca de Enroll LA, el cual está siendo realizado por un grupo de promotoras o trabajadoras comunitarias que son contratadas con un estipendio y hacen el alcance tocando puertas en edificios de apartamentos y alrededor de la organización localizada en el distrito de Westlake.

También indicó que ellos trabajan con muchas familias de estatus mixto, lo que significa que algún miembro de la familia puede ser indocumentado, mientras otros miembros tienen estatus legal en el país. Por lo regular son los padres de familia los que no tienen documentos, mientras los hijos son nacidos en Estados Unidos.

Si una persona tiene un número de ITIN, pero tiene hijos estadounidenses, entonces “les explicamos que los niños son elegibles para Medi-Cal, para el desayuno escolar gratuito o el crédito fiscal para niños”, explicó Gómez.

Santos subrayó que él es indocumentado y ganó menos de $10,000 durante el año 2021. Sin embargo, cuando presentó su declaración de impuestos recibió más de $10,000 en créditos fiscales por sus hijos.

Gómez dice que desde el inicio del año pasado, cuando se aprobó el crédito tributario para adultos y niños en California, sin importar su estatus migratorio, conocido como CalEITC y Young Child Tax Credit (CTC) se vio un aumento de personas presentando sus impuestos.

“Muchos de ellos [trabajadores] que antes no hacían sus impuestos ahora si los hacen porque la elegibilidad [de reembolso] es para el niño; mientras el padre puede reclamar algunos de los créditos tributarios por sus hijos, pero tienen que presentar sus impuestos”, dijo Gómez.

Ella explicó que los contribuyentes no deben preocuparse por saber a cuáles créditos tributarios califican, ya que la persona que le estará llenando los documentos se encarga de averiguar esa información.

CCNP también ofrece despensas de alimentos gratis cada semana para las familias necesitadas, pero esto no es algo que se debe confundir con CalFresh. Para recibir CalFresh se debe llenar una solicitud y si son elegibles obtendrán una tarjeta con dinero la cual pueden utilizar para ir a cualquier tienda a comprar comestibles para los niños.

La comida que CCNP entrega es mediante el banco de alimentos y cualquier persona califica.

“Si vienes y dices que no tienes comida en casa, simplemente haces fila y obtienes la comida. No pedimos ningún requisito de elegibilidad”, aseguró Gómez.

Para obtener más detalles sobre cómo solicitar todos los beneficios de Enroll LA puede llamar a la línea general al 1-888-624-4752 para encontrar la localidad más cercana.