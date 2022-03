5 formas de limpiar y proteger los pisos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mantener los pisos de tu casa limpios y protegidos es un trabajo de todo el año. En invierno y primavera, la nieve, el lodo y los trozos de hielo derretido que terminan en el interior pueden ensuciar los pisos, además de dejar rayones y dañar el acabado. En los meses más cálidos, hay que lidiar con la arena de la playa y la suciedad del jardín.

Y un cuidado diligente de los pisos no se limita a solo preservar su buena apariencia, sino que también contribuye a crear un ambiente interior saludable. Especialmente si tienes un bebé que gatea en casa, se recomienda mantener los pisos libres de contaminantes que se traen del exterior, incluidos los productos químicos y aceites descongelantes que pueden irritar la piel de los niños y, si los ingiere, la boca y el estómago, dice la doctora Aparna Bole, presidenta del Consejo de Salud Ambiental y Cambio Climático de la Academia Americana de Pediatría.

En algunas casas, el plomo también es motivo de preocupación. “Cuando se arrastra tierra que contiene plomo, los bebés que gatean y los niños pequeños pueden quedar expuestos por acciones como llevarse las manos a la boca o llevarse a la boca los juguetes que estaban en el suelo”, dice Aparna.

Aquí hay 5 formas simples de mantener los pisos impecables durante todo el año.

1. Establece una política de ‘no zapatos’

Esta práctica se sigue en muchos países del mundo para evitar que la arena, la suciedad y otras cosas desagradables entren en la casa. Pero al igual que el sistema métrico y los coches pequeños, no es tan común en los Estados Unidos. Eevi Jones de Falls Church, Virginia, dice que es la norma en Alemania, donde nació. “Entrar en la casa con zapatos de calle está mal visto”, dice.

“Mi madre argentina preferiría tirarnos una chancleta a la cabeza antes que permitirnos siquiera pensar en colarnos en la casa con calzado para exteriores”, dice Joy Moy de Huntington, Nueva York, recordando los zapatos tipo chanclas que usaba donde creció. “Ahora que estoy casada con un hombre chino, sucede lo mismo: no se usan zapatos en la casa”.

Considera colocar un estante para zapatos junto a la puerta para guardar los zapatos que usas en el exterior y otro estante o canasta con pantuflas atractivas o calcetines cómodos para los miembros del hogar y los invitados. También puedes ofrecer pantuflas de papel desechables para que los trabajadores se las pongan antes de entrar a tu casa. Usa botines para mascotas cuando saques a caminar al perro o seca las patas de tu mascota en la puerta.

Si hay espacio, mantén una silla o un banco junto a la puerta para que sea más fácil ponerse y quitarse los zapatos, aconseja el defensor de no usar zapatos, Jonathan Pérez. Aunque los pisos de su casa en Port Saint Lucie, Florida, no sufren el arrastre de nieve derretida, él tiene sus razones para pedir que se quiten los zapatos en la puerta. “Tenemos una batalla constante contra la arena”, dice.

Si no puedes prohibir todo tipo de calzado en el interior, al menos pídeles a las personas que entren a tu casa que se quiten los zapatos de tacón alto. Los zapatos con tacón de aguja y otros tipos de tacones pueden tener un impacto de 2,000 libras por pulgada cuadrada, suficiente para marcar la superficie de algunos pisos de madera.

2. Sé estratégico

Coloca un raspador de botas fuera de la puerta principal. Esto reducirá la cantidad de lodo y suciedad que se acumula en el interior. Hace poco encontramos felpudos para raspar botas hechos de fibra de coco por tan solo $8 en una búsqueda en Google, así como cepillos manuales para raspar botas y raspadores de botas de pie metálicos que incorporan diseños de pájaros, mariposas, botas de vaquero, florituras y una sorprendente variedad de perros salchicha.

Usa tapetes adentro y afuera. “Tenemos pequeños tapetes decorativos que son fáciles de aspirar y limpiar”, indica la dietista Wendy Bazilian. Los pisos de su casa en San Diego no reciben el ataque de los elementos invernales, pero debido a que están hechos de bambú relativamente suave, igualmente necesitan protección contra mellas y abolladoras.

Protege el piso de madera de la cocina. Coloca un tapete frente al fregadero y la cocina para evitar que el tráfico continuo de personas desgasten el acabado y dejen áreas descubiertas. Una versión acolchada también puede ayudar a prevenir la tensión en la espalda.

Usa protectores de plástico o fieltro debajo de las patas de los muebles para evitar rayones. Al reorganizar los muebles, siempre levanta las piezas en lugar de deslizarlas.

Mantén las persianas bajas, cuando sea posible, para minimizar la exposición a los rayos UV de los pisos de madera. En nuestras pruebas de pisos se observó que los rayos ultravioleta pueden afectar a algunos de ellos.

3. Barre y aspira con regularidad

El barrido diario es esencial para mantener la integridad del acabado de un piso, independientemente del material. “El vinilo y los laminados, por ejemplo, tienen una superficie de plástico, por lo que es importante barrerlos o aspirarlos regularmente para eliminar las partículas de suciedad que pueden dejar rayones”, explica Rico de Paz, quien dirige las pruebas de pisos de CR. “Esto es particularmente importante si vives en una zona arenosa, como cerca de la playa o del desierto”, dice.

Los pisos de cerámica y porcelana tienen una superficie dura y permeable, por lo que cualquier escoba debería funcionar. Para la madera y otros tipos de piso, usa una escoba de cerdas suaves. En cambio, si las tablas del piso tienen un borde biselado que atrapa la suciedad y las migas, usa la aspiradora.

Susan Booth, quien dirige las pruebas de aspiradoras para Consumer Reports, indica que la mejor manera de proteger los pisos de rayones al pasar la aspiradora es usando el accesorio de rodillo suave de la aspiradora o apagando el cepillo giratorio. “Si no hay una opción para apagar el cepillo giratorio, configúralo en ‘bajo’ o en su configuración de piso desnudo, lo que hará que el cepillo giratorio gire lentamente”, dice Booth.

En las pruebas de Consumer Reports, encontramos que, entre las aspiradoras verticales, las aspiradoras de barra pueden ofrecer una alternativa más conveniente para limpiar los pisos desnudos; nuestras calificaciones de aspiradoras de barra incluyen decenas de opciones. También puedes usar una aspiradora de cartucho; como grupo, se desempeñan de manera admirable en los pisos desnudos. La contrapartida es que pueden ser más pesadas y caras que otros tipos de aspiradoras. Para obtener más información sobre cómo elegir una aspiradora, consulta nuestra guía de compra de aspiradoras.

4. Haz una limpieza más profunda periódicamente

Si barres o aspiras los pisos con diligencia, puede ser suficiente limpiarlos unas cuantas veces al año con un producto diseñado para pisos. Sin embargo, es recomendable tomar diferentes medidas según el material del piso.

Pisos sin madera

El agua sola podría ser suficiente para limpiar las manchas. “La mayoría de los pisos de hoy en día son fáciles de mantener limpios”, dice de Paz. “Las manchas normalmente no se absorben, por lo que se pueden quitar con agua corriente”.

Antes de usar un limpiador líquido para pisos comprado en la tienda, verifica que sea adecuado para tu tipo de piso. Las etiquetas de los limpiadores generalmente lo especifican, pero si no estás seguro de cómo se comportará el limpiador en tu piso, pruébalo primero en una zona discreta, dice de Paz. Pon unas gotas del limpiador en el piso, déjalo reposar durante aproximadamente una hora y límpialo con una toalla de papel húmeda. Después de que la mancha se seque, fíjate si se produjeron daños. Enciende una linterna en el lugar y muévela en diferentes ángulos para ver si el brillo de la zona es diferente al del resto del piso.

Pisos de madera

El limpiador que uses dependerá del acabado de la madera. Si no sabes qué tipo de acabado tiene tu piso de madera, aplica unas gotas de agua en una zona discreta. Si aparecen manchas blancas dentro de 10 minutos, el acabado es de cera. Si no aparecen manchas blancas, es poliuretano. Otra forma de probar es la siguiente: rasca la superficie (nuevamente, en una zona apartada) con una moneda u otro objeto afilado. Si el acabado no se descascara, es poliuretano.

Limpia los pisos de madera con acabado de poliuretano usando una solución de 1 taza de vinagre blanco destilado y de 3 a 4 galones de agua tibia. (O usa un limpiador a base de agua diseñado específicamente para los acabados de uretano, como Bona). Pasa un trapeador húmedo por el piso; no lo empapes. Para hacer esto, sumerge una toalla de tela en la solución, escúrrela para eliminar el exceso de solución y cubre un trapeador de cabeza plana estándar con la toalla para limpiar el piso. Limpia los pisos con acabado de cera con un limpiador a base de solvente y cera líquida diseñada específicamente para pisos de madera.

Independientemente del acabado, nunca uses productos diseñados para vinilo o baldosas en pisos de madera, ya que pueden opacar el acabado y hacer que los pisos se vuelvan resbaladizos. Ten cuidado al usar un trapeador de esponja; algunos tienen bordes de metal duro que pueden rayar los pisos. También evita usar un trapeador a vapor en la madera; el agua caliente puede deformarla. “Si no tienes cuidado, pueden causar daños”, advierte Larry Ciufo, ingeniero de pruebas de CR que evalúa los trapeadores a vapor.

5. Usa un humidificador

En los pisos de madera, la resequedad excesiva puede encoger las tablas del piso, formar huecos y hacerlas crujir. En las regiones del norte, eso es más probable durante el invierno, cuando las bajas temperaturas en el exterior producen un aire más seco en el interior. Para prevenir esto, usa un humidificador para mantener la humedad de la habitación entre el 30% y el 40% en las estaciones más frías y secas. Como beneficio, estarás protegiendo los muebles de madera y artículos de cuero de agrietarse y partirse.

Elige un humidificador según el tamaño de la habitación; en el empaque se indicará el rango de pies cuadrados que la unidad está diseñada para cubrir. Consulta la guía de compra de humidificadores de CR para obtener más información y revisa nuestras clasificaciones de decenas de humidificadores en 5 tamaños diferentes.

