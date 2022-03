Cara a cara con Frida Kahlo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No es secreto que la familia de Frida Kahlo es bastante celosa del legado de la celebrada pintora mexicana. Y tampoco es secreto que no a cualquiera le permiten usar la imagen o la historia de vida de la artista.

Pero llegó Massimiliano Siccardi con su magia, y convenció a las descendientes de Frida de llevar a la artista al formato audiovisual con el que este creador ha revolucionado el mundo del arte digital.

“Dijimos que sí cuando Lighthouse [Immersive] llegó con el proyecto”, dijo Mara de Anda, directora comercial de la Fundación Familia Kahlo e hija de una sobrina nieta de Frida. “Investigamos los antecedentes de esta compañía y vimos que es congruente con los valores de Frida”.

La empresa en cuestión en la misma que produjo la exitosísima experiencia Immersive Van Gogh, una novedosa forma de mostrar de manera digital las obras del pintor danés.

En este caso, serán las piezas de la singular pintora mexicana las que se verán en gran formato en un local de Hollywood; para ser exactos, en el mismo edificio en el que alguna vez se ubicaba la popular tienda de música Amoeba Records.

Casi la mitad de los 55 mil pies cuadrados de este local estarán dedicados a proyectar no solo las icónicas obras de Kahlo, sino fotografías de la artista que pocas veces o nunca se han visto en público.

“No queríamos una exhibición solo sobre el arte”, dijo De Anda, “sino también [queríamos mostrar] la cuestión familiar y la vida cotidiana de Frida para que se conozca como el ser humano que era”.

De ahí que el nombre de la exhibición, que comienza el 31 de marzo, sea Immersive Frida Kahlo. Her Life. Her Love. Her Art.

En esta experiencia, que se muestra simultáneamente en otras ciudades del país –como Dallas, Denver, San Francisco y Chicago– colaboró Vicente Fusco, productor asociado de Lighthouse Immersive. Para él, el aprendizaje que les dejó la experiencia con Van Gogh fue la garantía que les permitió pensar en Frida Kahlo como su siguiente tema inmersivo.

“Desde que pensamos qué seguía, Frida fue un título que nos llamaba mucho la atención a todos en el equipo”, dijo. “Una de las cosas que aprendimos es que una historia sobre Frida Kahlo, no solo la artista, sino la persona, podía ser muy interesante para este formato”.

La exhibición llega justo en el momento en el que este formato está dejando de ser novedoso y hasta cierto punto a un paso de saturarse. Actualmente, en Los Ángeles, además de la de Van Gogh, hay una experiencia con obras de Gustav Klimt y una con trabajos Claude Monet –ambas creadas por otra empresa audiovisual– en un local de Montebello. Y en Culver City se exhibe Banksy: Genius or Vandal?, una muestra también audiovisual que incluye obras originales –como ninguna otra experiencia inmersiva lo hace– del furtivo pintor inglés.

“La diferencia aquí”, dijo, “es que hay más del aspecto personal de Frida; tiene mucha información y contenido”.

En detalle:

Qué: Immersive Frida Kahlo: Her Life. Her Love. Her Art.

Cuándo: a partir del jueves 31 de marzo

Dónde: Lighthouse ArtSpace, 6400 Sunset Blvd., Los Ángeles

Cómo: boletos desde $39.99;

Informes: immersive-frida.com